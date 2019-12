Quadri realizzati dagli alunni delle medie di Borgo San Giuseppe: “un sorriso indelebile” sulle pareti della chirurgia vascolare

Venerdi 20 dicembre, alle ore 11.30, in occasione di un saluto natalizio ai degenti e ai parenti nel reparto di Chirurgia vascolare ed endovascolare dell’ospedale Santa Croce di Cuneo, i ragazzi della scuola media di Borgo Gesso consegneranno alcuni quadri che saranno appesi nel corridoio del reparto: capolavori di semplicità e bellezza, frutto del loro ingegno ma soprattutto del loro affetto nei confronti dei sofferenti.

L’occasione di questo “vernissage“ rientra nello spirito di gioia di un ospedale aperto alle esigenze dei cittadini, lo zio Gianni Cerutti con la sua fisa suonerà alcuni brani natalizi.

“Da pochi mesi - spiega il direttore della struttura complessa Claudio Novali - l’azienda ospedaliera ha completato un importante lavoro di ristrutturazione del primo piano, ala B Verde, riconsegnandoci il nuovo reparto nuovo di zecca: 17 posti letto (uno dei più grandi del Piemonte), con tutte le tecnologie per consolidare un ruolo leaderistico nel panorama nazionale, per la nostra specialità. Ritorniamo nella sede di un tempo, dove presi servizio 25 anni fa, raccogliendo i testimone di Sergio Ferrero. La crescita esponenziale del gruppo di lavoro dei vascolari è stata estremamente importante sia per numerosità di procedure che per la loro complessità”.

Dopo un breve periodo di condivisione del Reparto con la Radioterapia di Marchetti/Russi, la Divisione si rendeva autonoma sia per i posti letto sia per lo staff infermieristico dedicato.

“Già allora - ricorda Novali - vi fu un primo restyling. Forti della intuizione del compianto Maestro Claudio Berlia che “il bello aiuta chi soffre a stare meglio“, si era allestita una sorta di mostra permanente di opere dei ragazzi del Liceo artistico della nostra Città. I quadri oggi abbelliscono il corridoio degli studi medici della Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia e Chirurgia Toracica”.

L’occasione per dare un ”tocco di luce” al nuovo reparto è stata fornita dal contributo dei ragazzi delle scuole Medie di Borgo San Giuseppe, che grazie alla intuizione della dirigente scolastica Bianca Anigello e di tutti gli insegnanti, ma in special modo della prof. di Arte, Lidia Cirillo e di Tecnica, Emanuela Negro.

Il segno che questi ragazzi lasceranno sui muri è la dimostrazione di un attaccamento e di una forte sensibilità sociale e umana verso gli ammalati.