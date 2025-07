"Grazie al personale della pediatria di Savigliano e ai volontari de 'Il fiore della vita' e dell'ABIO"

Egregio Direttore,

lo scorso mese nostro figlio è stato ricoverato per diversi giorni presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale “S.S. Annunziata” di Savigliano.

Desideriamo porgere un sentito ringraziamento a tutto il personale medico – la Dott. ssa Basso, la Dott. ssa Galletto, la Dott. ssa Nasi, la Dott. ssa Musso e le loro colleghe -, infermieristico e O.S.S. per la professionalità con cui svolgono il loro lavoro, per l’attenzione e la cura con cui si sono rapportati con noi e nostro figlio, per la disponibilità che hanno dimostrato nei nostri confronti.

Il bambino ha dovuto effettuare degli esami specialistici in Otorinolaringoiatria, Radiologia e Cardiologia: anche in questi reparti è stato accolto con pazienza e rassicurato sulle procedure da effettuare.

Rivolgiamo un ulteriore ringraziamento anche ai volontari dell’associazione “Il fiore della vita”, in particolare ad Elena, e dell’ABIO, che con la loro presenza costante e preziosa aiutano quotidianamente a trascorrere in maniera più piacevole le lunghe giornate di degenza.

Cordiali saluti e grazie

I genitori di Mattia