Compral Latte festeggia i primi 10 anni da record (VIDEO)

Una realtà che conta ormai 225 soci e quasi 1,5 milioni di quintali di raccolta l'anno. Così si presenta a dieci anni dalla sua nascita la cooperativa Compral Latte che martedì 17 dicembre ha celebrato il raggiunto traguardo al Giardino dei Tigli di Cusianio.

Numeri da record con allevatori sempre più protagonisti all'interno di una filiera piemontese del latte che grazie al sistema Inalpi-Ferrero rappresenta un modello produttivo fra i più moderni ed avanzati a livello nazionale ed europeo.

“Un percorso importante, in evoluzione - dichiara il direttore di Compral Latte, Bartolomeo Bovetti -. Si produce in modo sostenibile e si produce in modo interessante per l’allevatore. perché meccanismo di pagamento latte è meccanismo da deriva da un modello matematico che tiene conto del costo di produzione, del costo dell’andamento materie prime. Ci attendono nuove sfide, le affronteremo insieme anche in collaborazione con l’Arap che ci supporta dal punto di vista tecnico. Sono sicuro in futuro sapremo raggiungere nuovi obiettivi”.

“Siamo riusciti a creare un progetto che non c’era, stiamo togliendo 4.500 quintali di latte al giorno dal mercato piemontese - aggiunge il presidente dei Compral Latte, Raffaele Tortalla -. Stiamo cercando di puntare su filiere e sostenibilità, tracciabilità e benessere animale. Il futuro sono sicuro che andrà su queste linee”.

“La Compral latte è stata un’opportunità per noi produttori e allevatori - conclude il presidente Arap Roberto Chialva -. L’Arap è a supporto degli allevatori, opera con i lavoratori per dare loro i servizi e questo è un abbinamento importante per facilitare gli allevatori nell’affrontare i problemi”.