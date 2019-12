Piano BUL: Confartigianato, ANCI e Uncem chiedono di velocizzare le tempistiche

Piano BUL (Banda Ultra Larga) in Piemonte: un argomento oggetto di approfondite analisi e di continue sollecitazioni fra gli interlocutori interessati, anche in queste giornate di festa.

Un appello condiviso dal vicepresidente di ANCI Piemonte, Michele Pianetta , il quale, concordando sui ritardi di esecuzione dei cantieri, ha rivelato di aver rivolto "un appello alla Regione, nella persona dell'assessore Marnati , affinché si solleciti a livello governativo una maggior interazione tra Infratel e Open Fiber, i soggetti che giocano questa partita. In alcuni Comuni, per fortuna, gli interventi di posa della fibra sono a buon punto, ma in molte zone persistono problematiche e i tempi si dilatano" .

Pianetta ha poi sottolineato come si auspichi una maggior collaborazione da parte di ANAS, RFI e Autostrade per l'Italia, "le cui autorizzazioni spesso vengono rilasciate in maniera affatto celere, rallentando di conseguenza ogni opera", svelando infine che "con l'ausilio di Uncem e del suo presidente, Marco Bussone, abbiamo richiesto in Regione la convocazione di una cabina di regia del progetto entro la fine del mese di gennaio".