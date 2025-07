Interrogazione urgente di Calderoni (PD): "Inaccettabili i ritardi sui fondi per i servizi educativi 0-3"

"Il perdurare dei ritardi nell’erogazione dei fondi destinati ai servizi educativi per la fascia 0–3 anni sta mettendo in grave difficoltà Comuni, strutture e famiglie piemontesi. Per questo motivo ho presentato oggi (9 luglio 2025) un’interrogazione urgente per chiedere alla Giunta di spiegare le ragioni di questi ritardi e di attivarsi immediatamente per sbloccare le risorse dovute".

A dichiararlo è Mauro Calderoni, consigliere regionale del Partito Democratico, che spiega: "Ogni anno lo Stato trasferisce alla Regione Piemonte fondi essenziali per sostenere nidi e servizi per la prima infanzia, riducendo le rette a carico delle famiglie e garantendo un’offerta educativa di qualità. Eppure, come già avvenuto in passato, anche quest’anno i Comuni non hanno ancora ricevuto i fondi relativi all’annualità 2024, pur avendo completato tutta la documentazione richiesta. Nel frattempo, la Regione risulta aver già incassato i trasferimenti statali".

"I ritardi cronici in questa partita – prosegue Calderoni – compromettono un settore strategico per la natalità, l’occupazione femminile e la coesione sociale. Non possiamo chiedere ai Comuni di programmare servizi fondamentali senza dare certezze sui finanziamenti, né possiamo continuare a far pagare alle famiglie il prezzo di inefficienze burocratiche".

Nell’interrogazione, Calderoni chiede all’assessore competente di chiarire i motivi del mancato trasferimento, di assumere iniziative urgenti per sbloccare i fondi e di attivare finalmente un monitoraggio stabile e trasparente per evitare che questi ritardi si ripetano ogni anno. "La Regione – conclude Calderoni – deve garantire tempi certi e procedure chiare. Non si tratta di un semplice atto amministrativo, ma di una misura concreta di sostegno a famiglie e comunità. La politica regionale dimostri di essere all’altezza delle promesse che fa".