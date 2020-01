Serata di canti e solidarietà con l'associazione Kairune nella chiesa di Borgo San Giuseppe a Cuneo

Sabato 4 gennaio, presso la chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe, avrà luogo l’estrazione dei premi della Lotteria di Natale 2019, indetta dall’Associazione KAIRUNE Centro di Recupero dei bambini del Meru Kenya. La serata sarà allietata dal concerto natalizio di Alessandra Rosso e Nicole Ninotto.

È la quinta edizione di questa importante iniziativa avente come obiettivo la raccolta fondi per sostenere il progetto di solidarietà che dal 2004, anno di fondazione dell’Associazione, garantisce il sostegno allo studio per tantissimi ragazzi poveri di quella remota regione del Kenya denominata Meru.

Il fondatore è stato un sacerdote missionario di Pamparato, Padre Giovanni Cugnod, meglio conosciuto come Padre John, il quale instancabilmente ha diffuso tra noi il messaggio evangelico di aiuto e sostegno ai bambini poveri di quelle terre. L’opera si è ampliata nel tempo e ad oggi annovera molti interventi sul territorio Keniota, quali costruzione di pozzi di acqua potabile, strutture ambulatoriali sanitarie, chiese, ma soprattutto scuole. Da sempre il pensiero di Padre John è stato rivolto a garantire un livello di istruzione scolastica ai ragazzi poveri di quelle terre in modo da consentire loro di potersi affermare ed avere un futuro nella loro terra natia.

L’Associazione sta sostenendo due importanti strutture scolastiche denominate rispettivamente Mother Secondina che conta circa 20 ragazzi e la Don Cugnod Primary School, dove vivono e studiano circa 200 bambini, dalla scuola materna fino alla nostra terza media.

In questi anni, specie dopo la dipartita del nostro fondatore, l’impegno dei membri dell’Associazione è diventato veramente importante in quanto oltre all’impegno del funzionamento delle strutture, rimane la necessità di reperire i fondi occorrenti perché l’opera possa proseguire nel tempo. Tutto il denaro che viene raccolto è completamente frutto dell’impegno e della fatica dei soci volontari, che instancabilmente si sforzano di lanciare nuove iniziative per raggiungere lo scopo di arrivare a colmare quanto economicamente necessario per l’anno scolastico in corso.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato generosità nel corso dell’anno certi che per tutti non mancherà una preghiera dal cielo da parte del Padre fondatore e dei tanti bambini del Meru in Kenya.