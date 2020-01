Prato Nevoso: il calciatore Alessio Cerci si allena in palestra per rilanciarsi

Alessio Cerci è un affezionato di Prato Nevoso, non è un mistero. Il calciatore ha scoperto la località alpina monregalese in occasione di un ritiro con il Torino, sua ex squadra, e da allora vi è spesso ritornato in solitaria, accompagnato da sua moglie, Federica Riccardi, e dai suoi figli.

Così, non stupisce che l'attaccante della Salernitana abbia trascorso i primi giorni del nuovo anno sulle vette della stazione sciistica del Mondolé Ski, ma chi pensa che si sia trattato di assoluto relax, sbaglia di grosso: il giocatore ha seguito per tre giorni un programma di allenamento personalizzato presso la palestra "In Linea Sport Studio", con sessioni mattutine e pomeridiane, lavorando molto sui quadricipiti, sull'aerobica e dedicandosi anche ad alcuni esercizi a corpo libero.

Pochi gli svaghi che si è concesso (fra questi, un pranzo in baita con la famiglia e una coppia di amici); d'altro canto, la prima parte di stagione in Campania non è stata così brillante per lui. Fortemente voluto in estate dal suo ex allenatore Gian Piero Ventura, il feeling tra i due non si è dimostrato solido come ai tempi d'oro, trascorsi all'ombra della Mole.

Cerci ha fin qui accumulato soltanto 4 presenze in Serie B, per un monte minuti complessivo di 54 giri d'orologio. Decisamente troppo poco per i gusti dell'ala ex Atlético Madrid e Milan, che potrebbe cambiare maglia già in occasione della sessione di mercato invernale.

Intanto, sui social campeggia un suo messaggio sibillino: "C'è una sola costante nella vita: il cambiamento. Dobbiamo accettare che tutto cambi, le persone, le situazioni, i sentimenti, la vita. E dobbiamo accettarlo come un albero fa con il vento: piegandosi, ma non spezzandosi mai".

Parole che sembrano il naturale preludio all'addio alla Salernitana, a meno che Prato Nevoso non riconsegni alla società di Claudio Lotito un atleta completamente recuperato sotto tutti i punti di vista, tanto fisici quanto mentali.