Tutti gli eventi di oggi, ultimo giorno delle festività natalizie

È arrivata la Befana: ecco gli eventi di oggi, ultimo giorno delle festività natalizie in Granda

Scopri tutti gli eventi della Provincia sui siti www.cuneoholiday.com e www.langheroero.it.

Molti presepi sono ancora visitabili: per sedi, date e orari consulta www.presepiingranda.it

Per gli amanti della neve la stagione sciistica è in pieno svolgimento: scopri dove puoi andare a sciare, cosa ti offrono le stazioni sciistiche cuneesi e quali sport invernali puoi praticare visitando la sezione dedicata sul sito: www.cuneoholiday.com

Per aggiornamenti su eventuali variazioni di programma delle iniziative qui elencate, consulta le pagine Facebook o i siti delle proloco e dei Comuni.

Manifestazioni varie

È in corso fino ad oggi, lunedì 6 gennaio, a Mondovì il 32° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Complice il bel tempo, è un vero spettacolo poter ammirare nel cielo di Mondovì le tante mongolfiere. Sono presenti palloni aerostatici provenienti da tutta Europa e nuove mongolfiere dalla forma speciale tra cui un’eccezionale mongolfiera-ritratto che riproduce il volto di Van Gogh dall’Olanda, un dirigibile ad aria calda, una mongolfiera “animalista” dal Belgio che riproduce la sagoma di un rinoceronte e tante altre, tutte da vedere. Sono previsti due voli, alle 9 e alle 14,30, con decollo dall’area verde di Parco Europa, in corso Manzoni. Con l’esperienza “Raduno da protagonista”, chi acquista il biglietto potrà accedere dentro l’area di decollo, entrare dentro l'involucro di una mongolfiera gonfiata parzialmente e scoprire i segreti dell’aerostatica. Info: www.aeroclubmondovi.it. A Mondovì cresce inoltre l’attesa per l’ormai classica manifestazione ‘Re Mercante’. Oggi, lunedì 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 18, proseguirà il mercatino di oggetti d'arte, ingegno e cose buone esposti all'interno dei Palazzi Storici di Mondovì Piazza. Nei giorni dell'evento si svolgerà anche un laboratorio di fotografia stenopeica aperto a tutti. La Città di Mondovì accoglierà i turisti aprendo i suoi gioielli architettonici: monumenti aperti e, in particolare, la Chiesa della missione con “Infinitum”, percorso multimediale e immersivo tra architetture, storie e personaggi nel cuore di un gioiello del barocco italiano. Per l’occasione orario continuato e prezzo ridotto. Nella giornata di oggi, lunedì 6 gennaio, arriverà anche la Befana: nel pomeriggio, offrirà a tutti i bambini presenti dolci, caramelle e regali. Da non perdere la mostra “Utilità e prestigio-i bastoni da passeggio” presso l’Antico Palazzo di Città e le altre esposizioni in corso. Info: www.comune.mondovi.cn.it/vivere-la-citta/eventi-e-manifestazioni e https://lafunicolare.net

A Limone Piemonte, fino ad oggi, lunedì 6 gennaio, in zona Telecabina Bottero sarà presente il Villaggio di Natale sulla neve con street food di qualità, dirette radiofoniche e numerosi spettacoli musicali organizzati per il periodo natalizio. Nell’orario di apertura degli impianti di risalita, dalle 8.30 alle 17, le casette in legno metteranno in mostra le proposte degli espositori e per i più piccoli ci sarà un ricco programma di intrattenimento con gonfiabili, truccabimbi, babydance e giochi di gruppo. Sarà inoltre aperta tutti i giorni nelle vacanze natalizie la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita al Grand Palais Excelsior. Info: www.limoneturismo.it

A Busca oggi, lunedì 6 gennaio, dalle 14.30 alle 18 riprenderanno le aperture dell'ex convento dei Cappuccini, gestito dall'associazione Ingenium. In Viale Monsignore Ossola 1 sarà possibile godersi il presepe in legno ad altezza naturale nel parco ed i presepi nelle sale interne, oltre a visitare l'area verde viaggiando sul trenino e curiosare tra miniature, merletti a tombolo e macchinari d'epoca. Ingresso gratuito. Info sulla pagina Facebook "Associazione Ingenium APS".

A Verzuolo, oggi, lunedì 6 gennaio è in programma “Fitwalking dell’Epifania”, l’evento per festeggiare la fine delle vacanze natalizie. Info: www.facebook.com/Comune.Verzuolo

A Sampeyre, nella borgata Becetto, si festeggerà l’Epifania con il mago Alby. Appuntamento alle ore 14.45 con lo spettacolo per bambini e giochi di prestigio presso il ristorante del Becetto. A seguire merenda. Info: www.facebook.com/bruserbecetto

A Paesana, nella sala polivalente fino ad oggi, 6 gennaio, i bambini potranno passare dei “pomeriggi saltellanti” nella sala polivalente in via Roma. Nella giornata odierna la Befana porterà dolcini per tutti i bimbi e cioccolata calda per tutti. Orari: dalle 15.00 alle 19.00. Piccola area ristoro. Locale riscaldato. Sempre a Paesana, nella stazione sciistica Pianmunè oggi, lunedì 6 gennaio nella stazione è previsto il concerto dell'Epifania con inizio dello spettacolo e della musica alle 11.00. Info: www.pianmune.it

Oggi, lunedì 6 gennaio, a Brondello presso il salone comunale è in programma la distribuzione di cioccolata calda e panettone a tutti, calze della befana ai bambini. Appuntamenti culturali e musicali A Monterosso Grana, oggi, lunedì 6 gennaio, nella Località S. Lucio de Coumboscuro, nella Chiesa Parrocchiale, alle ore 15.00 andrà in scena “Journ di rei, il giorno dei re”, spettacolo di creazione che celebra e rinnova l’antico patrimonio dei Nouvé, corpus musicale natalizio provenzale, attraverso l’opera letteraria del poeta Sergio Arneodo. In scena l’equipe del Teatre Coumboscuro che presenta la prima assoluta di "Sus la Mountagno". Info: www.coumboscuro.org e www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal

A Robilante, oggi, lunedì 6 gennaio, in occasione della festività dell’Epifania, apertura straordinaria dei tre musei del paese (Fisarmonica, Ferroviario, Suono e Comunicazione). I tre musei, in centro paese a poca distanza tra loro, saranno aperti dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30. La Befana arriverà a Robilante in treno alle ore 10 ed alle ore 16. Info: www.comune.robilante.cn.it

A Pianfei l’installazione del presepe nella Crusà in centro paese è visitabile fino ad oggi, 6 gennaio, dalle 15 alle 18; sempre oggi si terrà inoltre un evento speciale per la chiusura del Presepe in Crusà: dalle 14.30 alle 19 saranno serviti cioccolata calda, vin brùle e panettone, e durante tutta la giornata per i più piccoli ci sarà la possibilità di fare un giro in calesse trainato da un simpatico asinello. Alle ore 16 il tradizionale concerto dell’Epifania organizzato dagli Amici del Presepe in collaborazione con la Pro Loco: un concerto lirico con il mezzosoprano Sara Lacitignola e il baritono William Allione. Al pianoforte Stefano Eligi.

A Savigliano il Muses, Accademia Europea delle Essenze, è un polo museale tecno-sensoriale che parte dalla riscoperta della tradizione delle erbe aromatiche in Piemonte, per offrire un viaggio attraverso i saperi dell’arte profumiera, le essenze e i sapori dei territori. Il suo percorso espositivo è un'esperienza in continua interazione tra olfatto, storia, arte e tecnologia. Oggi, 6 gennaio il museo propone le visite guidate delle ore 12.00 e 16.00 gratuite per i cittadini di Savigliano in occasione dell’ultimo giorno di apertura della mostra Ars Regia. Info: www.musesaccademia.it/it/eventi-musei/speciale-mostra-ars-regia

Oggi, lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i musei civici di Saluzzo, Antico Palazzo Comunale con Pinacoteca Matteo Olivero e Torre Civica, Casa Cavassa, La Castiglia, saranno aperti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Casa Pellico è temporaneamente chiusa per motivi tecnici. A Casa Cavassa e in Castiglia sono previste le visite guidate dei giorni festivi in partenza alle ore 11, 15.30 e 16.30, che in Castiglia nel pomeriggio si concluderanno nella caffetteria-ristorante La Castiglia per una dolce merenda. Info: Ufficio Turistico IAT, tel. 800 392 789 - saluzzo@coopculture.it

Ad Alba Palazzo Banca d’Alba ospita fino al 12 gennaio la mostra di Ugo Nespolo “Inno alla gioia”. L’esposizione vuole essere un’occasione per avvicinare all’arte un pubblico non solo di addetti ai lavori, ma anche di persone pronte a farsi emozionare dalle forme e dai colori vivaci tipici delle opere di Ugo Nespolo. Nespolo è l’artista piemontese che ha collaborato con grandi protagonisti dell’arte contemporanea, da Man Ray a Lucio Fontana, colui che ha preso parte da protagonista al cinema sperimentale d’avanguardia, sempre pronto a cimentarsi nei più diversi settori della creatività: arredamento, abbigliamento, campagne pubblicitarie, riuscendo sempre a cogliere nel segno. Info: www.bancadalba.it/nespolo-inno-alla-gioia

A Caraglio la mostra “L’altra tela di Leonardo. Le geniali invenzioni nelle macchine tessili” si può visitare fino al 16 febbraio 2020. Nel cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, la Fondazione Filatoio Rosso ha colto l’opportunità di produrre una mostra che evidenzi l’ingegno dell’artista nella messa a punto e nell’invenzione di dispositivi e macchine per una delle attività preponderanti del suo tempo, l’arte tessile. La mostra, suddivisa in 3 sezioni, vuole essere un efficace strumento di comprensione e divulgazione delle invenzioni leonardesche attraverso ricostruzioni 3d, apparati multimediali, gigantografie, videoproiezioni, installazioni immersive. I linguaggi utilizzati saranno diversi a seconda delle sezioni: più tradizionale negli spazi museali per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale esistente e più innovativo e tecnologico negli spazi espositivi per dar vita nel suo complesso ad un percorso di visita esperienziale ed emozionale. Il Museo del setificio piemontese e le mostre saranno visitabili oggi, 6 gennaio, in occasione della festa dell'Epifania, con orario continuato dalle 10 alle 19. Info: www.filatoiocaraglio.it/

A Cherasco è visitabile fino al 12 gennaio 2020 a palazzo Salmatoris la mostra “Picasso e la sua eredità nell'arte italiana”. Le antiche sale del palazzo accolgono una sessantina di lavori, tra dipinti, sculture in ceramica, disegni e opere grafiche di Picasso, prodotti in diversi momenti espressivi. Info: www.comune.cherasco.cn.it

È stata inaugurata nel Complesso monumentale di San Francesco, a Cuneo, la mostra “Giuseppe Penone: Incidenze del vuoto”. All’interno, alcune delle opere di uno degli scultori più importanti e conosciuti a livello mondiale, il garessino Giuseppe Penone. A Cuneo sono esposte Matrice, Suture, Dafne, Gesti Vegetali e Identità, sculture che nascono da una riflessione sulla dualità tra vuoto e pieno come parti costitutive e materiali, in un sofisticato gioco di giustapposizioni e rimandi. L’esposizione, ad ingresso gratuito, resterà aperta fino a domenica 2 febbraio, Info: www.fondazionecrc.it

A Limone Piemonte, come già ricordato, è in corso la mostra “Limone loves Andy Warhol”, allestita nel salone del Grand Palais Excelsior di Limone Piemonte. Sono esposte le oltre 80 opere del maestro americano risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80, tra cui gli iconici ritratti serigrafici di Marilyn Monroe, Mao Tse-tung e Mick Jagger. La rassegna, aperta gratuitamente al pubblico, è visitabile fino al 15 marzo 2020. Aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio (orario 10-13 e 15-19), poi nei week end (venerdì orario 15-19; sabato e domenica orario10-13 e 15-19).

Presepi in Granda

Ultimi giorni per visitare i presepi meccanici, artistici e le mostre di presepi: sono tanti gli allestimenti con rappresentazione della Natività nei vari paesi e città della provincia, riproduzioni particolareggiate di paesaggi, borghi, case, mestieri e personaggi. Per sedi, date e orari consulta www.presepiingranda.it I presepi diffusi sono originali rappresentazioni della Natività all’aperto, nei boschi, nei parchi e nelle colline.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio a Pocapaglia si può fare l’escursione sul Sentiero dei presepi spontanei tra le Rocche, una suggestiva opportunità per una passeggiata nei boschi, alla scoperta dei piccoli ‪presepi spontanei nascosti tra la vegetazione. Il percorso è un sentiero escursionistico a tutti gli effetti per cui sono consigliati scarponcini e abbigliamento adeguati. Una nuova proposta a tema natalizio nel Roero è il Sentiero degli Alberi di Natale, un percorso naturalistico ad anello di un'ora e mezza di percorrenza a Monticello d’Alba, dove sono allestiti spontaneamente creativi alberi di Natale. Anche questo percorso richiede scarpe idonee. Per entrambe le proposte, scopri di più su: www.ecomuseodellerocche.it/

A Vergne, frazione divisa tra i comuni di Narzole e Barolo, nelle vie del paese, dal 15/12 al 12/01, torna la tradizionale esposizione di presepi di vario tipo, realizzati, con qualsiasi materiale, dagli abitanti della frazione, da artisti, da allievi delle scuole, da gruppi di amici, amanti ed appassionati del Presepe.

A Mango, durante tutto il periodo natalizio, il paese sarà illuminato a festa con il Presepe di Luce, un percorso che unisce le varie località di Mango alla capanna della Natività, che viene collocata sulla collina dei Luis da svariati anni. Una magia di luci e colori che, con le sue figure, ricrea la storia della Natività con i tanti personaggi che rappresentano la vita al tempo della nascita di Gesù.

A Torrette, frazione di Casteldelfino, sono molte le famiglie che allestiscono il presepe nella borgata. C’è anche il presepio diffuso (lungo la borgata) fatto di statue scolpite da barba Brisiu con la motosega. Tutte rigorosamente in cembro o Elvou in occitano.

A Macra presepi artigianali sono stati allestiti nei vecchi forni del pane, nella borgata Camoglieres a cura dell’Associazione Escarton. Visitabili tutti i giorni dal 9 novembre al 30 gennaio. Info: www.facebook.com/consorziovallemaira

Fino al 30 gennaio a Roccasparvera è riallestito il presepe diffuso composto da sculture lignee intagliate da Barba Brisiu e raffiguranti la natività e scene campestri sparse per il paese: dal caldarrostaio all'oste, dal pastore al flautista. L'esposizione è visitabile tutti i giorni e a qualsiasi ora con partenza dalla centrale piazza Quattro Martiri dove si può trovare la mappa per raggiungere tutti gli altri siti.

A Villafalletto, in via Ruderi del Castello, dall‘8/12 al 12/01 è sempre visitabile, non illuminato il Presepe Gigante nel parco del Maira.

Fino al 12 gennaio, nel parco dell'ex convento dei Cappuccini di Busca si può visitare a piedi o con il trenino “Andiamo al Presepio” con personaggi in legno ad altezza naturale. L'ex convento dei Cappuccini si trova in Viale Monsignore Ossola 1. Scopri quando puoi visitarlo su www.ass-ingenium.com

Fino al 6 gennaio ad Ormea sarà possibile visitare i piccoli presepi di Chionea. Arrivando in paese, dalle prime case, alle ultime dei "Tetti Soprani" ed ancora, dalla Chiesa alle "Tre Fontane" un suggestivo ed originale percorso alla scoperta di numerosi presepi. Per i grandi ma anche per i più piccini, una piccola immersione nell'atmosfera natalizia percorrendo le strade di Chionea, una delle frazioni di Ormea.