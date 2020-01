"Il flauto magico di Mozart" in scena a Sommariva Del Bosco per "Narrazioni in Musica"

Venerdì 17 gennaio alle ore 21 riprendono le "Narrazioni in musica" presso la Sala della Musica “Ferruccio Civra” di Viale Scuole 9 a Sommariva del Bosco.



Andrà in scena uno dei più grandi capolavori del teatro musicale: "Il Flauto Magico" di Mozart.



Una fiaba per la ragione, un’opera in cui coesistono i diversi stili musicali del settecento e caratterizzata da una complessa simbologia massonica: le prove di iniziazione dei vari personaggi, l’inneggiare continuo ai valori della fratellanza, dell’amicizia, il divenire uomo attraverso le prove più difficili. Una simbologia che potrebbe appesantire qualsiasi rappresentazione teatrale ma che si scioglie magicamente in una favola che può essere apprezzata dall’ascoltatore più esigente e colto come dal fanciullo: è la vittoria della luce sulle tenebre, raccontata dalla più gioiosa e più perfetta musica scaturita dal genio di Wolfgang Amadeus Mozart.



Lo spettacolo è a cura di Claudio Chiavazza con la partecipazione della professoressa Elena Angeleri.