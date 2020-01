Diego è l'adozione del cuore di questa settimana

L’Associazione Anpa Alba, Langhe e Roero (Associazione Nazionale protezione animali e dell’ambiente) oggi vi ripresenta Achille, Chicco e Diego.

Achille è un cagnolino di circa 6 anni, sano, vivace, appena prende un po’ confidenza è affettuoso e coccolone. Il proprietario è deceduto e la famiglia non può occuparsene. Cerca urgentemente casa.

Chicco è un cagnolino di un anno e mezzo, taglia piccola, 10 kg, socievole, molto affettuoso, va d’accordo con gli altri cani, ignora i gatti. La sua famiglia non può più occuparsi di lui, cerchiamo per lui una casa che sia per sempre.

Ora passiamo a una vera “adozione del cuore”: Diego è un pincher di 11 anni portati bene, sano, buonissimo con tutti, umani e animali, ha bisogno urgentemente di una casa perché, per problemi familiari, è sempre solo. Doniamogli, per il tempo che gli resta, il calore di una famiglia che lo coccoli e gli faccia dimenticare la solitudine che lo ha accompagnato per tanto tempo.



Per contatti telefonare 0173/263941 - Cesare 335/8129997 - Claudia 347/1825492