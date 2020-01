Cuneo, incidente in corso Giolitti: auto colpisce in un frontale un pilone dei portici

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi (giovedì 16 gennaio) a Cuneo, in corso Giovanni Giolitti.

Coinvolta un'unica automobile, che ha colpito frontalmente uno dei piloni della sezione di portici corrispondente all'incrocio con via Antonio Meucci, davanti all'autoscuola "Argentera". Nonostante la dinamica sia ancora del tutto da chiarire parrebbe che il conducente fosse intenzionato proprio a svoltare per entrare nella via.

Il boato dovuto allo scontro ha richiamato sul posto una gran quantità di persone. Presente all'interno della macchina assieme all'uomo al volante anche una donna.

Non si segnalano rallentamenti al traffico in zona.