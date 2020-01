Consigli e tips per scegliere i gadget aziendali più efficaci

Borracce personalizzate, tazze personalizzate, tappetini per il mouse. E ancora, la lista dei possibili gadget aziendali è lunghissima: chiavette USB, thermos, T-shirt, felpe, zaini, shopper, cuffie e casse Bluetooth, ombrelli, portachiavi, e chi più ne ha, più ne metta. Di fronte a una tale possibilità di scelta, non sorprende che decidere quale scegliere tra i gadget aziendali sia almeno un po' difficoltoso. Per questo motivo abbiamo deciso di raccogliere alcuni consigli sulla scelta corretta dei gadget personalizzati, in modo da rendere la tua decisione più agevole.



Il gadget aziendale scelto deve essere utile

Ci sono aziende che investono una, due, tre volte in gadget personalizzati, per poi smettere, non avendo riscontrato un buon ritorno dell’investimento. Questo accade solitamente perché i gadget scelti fino a quel momento non sono stati apprezzati dai clienti. Meglio: perché non sono stati utilizzati. Per essere efficace, infatti, un articolo promozionale deve essere utile: utilizzato tante volte per aumentare la visibilità e la memoria per il brand. Nel momento in cui metterai il gadget nelle mani del cliente, questo deve già essere consapevole di come e quando potrà utilizzarlo.



Scegliere solo gadget aziendali di qualità

Occhio: non stiamo dicendo che tutti i gadget promozionali che sceglierai debbano essere estremamente costosi. Assolutamente no. Ci sono anche tanti, tantissimi gadget economici che sono comunque degli articoli di qualità indiscussa. Ed è proprio questo il punto: qualsiasi articolo tu decida di acquistare, punta sulla qualità. Se il tuo budget non è sufficiente, scegli un gadget personalizzato più economico, ma sempre di buona qualità: nessuno vuole T-Shirt personalizzate che si stingono al primo lavaggio o powerbank che non funziano più dopo 3 cicli di ricarica!



Diversificare, sempre

Mai puntare tutto su un unico gadget aziendale buono à tout faire. Per ogni occasione esiste infatti un gadget promozionale differente: un seminario, il lancio di un prodotto, un anniversario, una festività, un grande acquisto da parte di un cliente. Si tratta di eventi differenti, che richiedono mosse di marketing diverse. Non va poi scordata la stagionalità: un cuscino da spiaggia è perfetto per l'estate, ma è semplicemente ridicolo come regalo aziendale di Natale.



Il gadget deve comunicare qualcosa dell'azienda

"Il gadget perfetto è quello che trasmette un messaggio utile per il brand, coerente con la sua mission. Un'azienda attiva nell'economia circolare e che si distingue per la propria sostenibilità, per esempio, potrebbe scegliere delle agende in materiale riciclato, o magari una borraccia, per dire no alla plastica usa e getta", suggerisce Beatrice, responsabile marketing dei gadget di Collis.it



Il regalo aziendale deve essere adatto al cliente

Ogni azienda ha un pubblico di riferimento più o meno specifico. Un gommista avrà a che fare con degli automobilisti, un negozio di scarpe sportive avrà a che fare con persone che vogliono mantenersi in forma e via dicendo. Il gommista potrebbe dunque puntare, per esempio, su un caricatore USB per auto, mentre il negozio di scarpe da corsa potrebbe regalare delle T-shirt traspiranti, o dei braccialetti luminosi per correre di notte.



Originalità, per farsi ricordare

Le penne personalizzate possono certamente essere prese in considerazione per una distribuzione a pioggia durante una fiera o un evento del settore, ma non si può certo dire che un simile gadget aziendale possa spiccare quanto a originalità. Per dare una spinta in più alla propria strategia di marketing sarebbe invece il caso di scegliere dei gadget aziendali unici, in grado di far uscire la tua azienda dall'anonimato e di conferirle un'identità forte e memorabile.



Il gadget aziendale di successo, quindi, deve essere utile, originale, in linea con la mission della tua azienda e con le esigenze dei tuoi clienti, deve essere di qualità e non deve essere sempre lo stesso. Prima di scegliere il tuo prossimo gadget aziendale personalizzabile, pensa a ognuna di queste cose.