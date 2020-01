Saluzzo, oltre 12mila iscritti alla partenza del 17° Fitwalking del Cuore (FOTOGALLERY)

I numeri definitivi verranno dati dagli organizzatori alla fine della manifestazione, ma i primi conteggi confermano l’ennesimo record per il grande evento che ormai da 17 edizioni a Saluzzo coniuga sport e solidarietà.



Alle 10 di questa mattina, puntuale, la camminata promossa dai fratelli Damilano ha preso il via da piazza Cavour, con una partecipazione che, complice il bel tempo, ancora una volta conferma il grande successo di questa manifestazione. In tanti, ancora stamattina, si sono iscritti alla manifestazione, che ha così superato il rilevantissimo traguardo dei 12mila partecipanti in cammino sui tre percorsi (6, 10 e 13 km) previsti da una manifestazione podistica che toccherà anche i centri di Manta e Verzuolo.



"Il cuore dei saluzzesi e dei paesi della Diocesi batte per la solidarietà", è stato il saluto portato dal vescovo, monsignor Cristiano Bodo, che ha sottolineato la meritoria valenza di un evento che anche quest’anno devolverà quanto ricavato dalle iscrizioni ad associazioni, gruppi e scuole del territorio.



"Fa bene al cuore, ma fa bene anche alla salute e promuove stili di vita virtuosi", ha quindi sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, che ha ricordato come "la pratica del fitwalking entrerà presto nei piani di prevenzione della sanità piemontese".



Anche il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni ha ovviamente applaudito alla manifestazione, rimarcando il "doppio cuore di un evento che promuove salute e prevenzione, ma che al contempo è capace di apportare un grande bene al territorio, grazie ai fondi annualmente distribuiti a numerosi progetti di volontariato".