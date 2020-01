Show cooking del lunedì: “Non di solo Pane” ad Open Baladin Cuneo

Lunedì scorso ha preso il via ad Open Baladin Cuneo una serie di appuntamenti speciali dedicati ai “segreti dei prodotti da forno”. Per quattro lunedì consecutivi si potrà ammirare l'arte della panificazione e non solo. Un calendario ricco di iniziative ed eventi resi ancora più interessanti dalla presenza di un esperto di farine speciali, come Aldo Bongiovanni di Molino Bongiovanni, che da anni fa della ricerca di qualità un punto di forza. Bongiovanni è aiutato sul campo da Alberto Parola che si occupa di panificazione per Mondo Pane, azienda monregalese presente da poco sul territorio, ma già molto attiva.

L'argomento trattato lunedì scorso riguardava “Un po' di Teoria”. Il 27 si parlerà invece di “Pizza & Focaccia in Teglia”. Lunedì 3 febbraio sarà la volta della “Pizza alla Pala” e il 10 “Il Pane” in tutte le sue declinazioni.

Lo show cooking del lunedì ad Open Baladin Cuneo è aperto a tutti, dai professionisti a chiuque desideri cucinare in casa, usando i suggerimenti raccolti durante questi incontri speciali, per dare un tocco in più alle proprie capacità culinarie.

Dalle 18 alle 20 di ogni lunedì verranno svelati segreti e ricette sulla panificazione e non solo.

Per prendere parte agli eventi, occorre prenotare allo 0171/489199.

Come ogni settimana lo show cooking è ad Open!