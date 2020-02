Auto usate: la FIAT Panda ha ancora molto da dire

Negli anni la FIAT Panda ha saputo interpretare i bisogni degli italiani. E infatti si tratta di uno dei veicoli più amati e diffusi nel nostro Paese. La si trova in diverse versioni, ovviamente anche tra i modelli usati. I concessionari di auto usate a Milano e Provincia propongono la FIAT Panda in varie versioni, tra cui anche quelle più nuove ed ecologiche.

L’importanza di un motore poco inquinante

I perché di una scelta

Piccola e poco inquinante

Sono vari i segreti della Panda, che l’hanno resa uno dei modelli di maggior successo della FIAT, oggi come 30 anni fa. Nel frattempo molte cose sono cambiate, come ad esempio la necessità per una vettura di inquinare il meno possibile. Tra i modelli usati la FIAT Panda vanta la possibilità di offrire tante diverse opzioni: dai diesel e benzina euro 5 o 6, per arrivare sino ai modelli degli ultimi anni, con versioni GPL o Metano. Questi due carburanti infatti, pur producendo quantitativi significativi di anidride carbonica, presentano una ridottissima produzione di polveri sottili, se confrontati con gli altri combustibili fossili. Per altro in tutto il nord Italia sono moltissime le stazioni di servizio che offrono GPL e metano, cosa che rende questi combustibili non solo ecologici, ma anche molto pratici.

Un’utilitaria versatile

Perfetta per tutta la famiglia

Scegliere l’usato “giusto”

Da sempre gli italiani che desiderano sostituire la propria vettura tendono a prediligere le utilitarie. Le motivazioni sono facilmente comprensibili, nelle città italiane infatti con l’utilitaria ci sposta al meglio, anche per tragitti di media lunghezza. Trovare una FIAT Panda usata, o anche a chilometro zero, permette di avere a disposizione un mezzo dai costi iniziali bassi, che offre anche una gestione economica nel corso degli anni. Queste vetture consumano poco, o comunque il giusto, senza richiedere importanti e costosi interventi di manutenzione. Per altro le automobili oggi prodotte sono fatte per essere utilizzate a lungo, in modo da poterle sfruttare per anni, senza che sia necessario sostituirle.

Perché scegliere una Panda usata

Dove trovare le offerte migliori

Non solo diesel o benzina

Un’automobile compatta, facile da guidare anche da parte dei neopatentati, che si parcheggia senza problemi anche negli spazi più ristretti e che consuma poco. Non si può desiderare altro da un’auto oggi, soprattutto considerando i vari blocchi del traffico e questioni similari. Trattandosi poi di una tra le auto italiane più diffuse, è anche più facile trovare un modello usato proprio nel colore o nella versione che si desidera, senza quindi dover fare troppi sacrifici. Le offerte migliori per le vetture usate, Panda comprese, si trovano negli autosaloni dedicati all’usato, che offrono costantemente modelli tra cui scegliere. L’offerta rispecchia le scelte di chi preferisce auto nuove, quindi è solitamente più facile trovare vetture con un certo tipo di motorizzazione. La costantemente maggiore diffusione di auto con motorizzazioni meno inquinanti consente però di trovare senza problemi anche modelli di Panda a metano o GPS, con i quali si taglia la produzione di polveri sottili e i costi del carburante.