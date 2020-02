Affettatrici: grazie all'arte del restauro l'usato torna di tendenza

Oggi il mondo evolve ad una velocità estrema, tutto cambia e passa di moda ma esistono oggetti che, con il passare del tempo, continuano ad acquistare valore. In questo quadro di lettura si inserisce il fenomeno in atto dell'arte del restauro, sempre più ricercata e apprezzata dagli italiani. Gli oggetti d'epoca stanno infatti sempre più riacquistando valore, grazie al lavoro operato da mani esperte degli artigiani del restauro, in grado di ripristinarne la funzionalità e lo splendore di questi beni pregevoli, senza alterarne il valore storico.

Uno degli oggetti, sempre più ricercato, è certamente l'affettatrice d'epoca. Si tratta di uno strumento di utilizzo comune ma denso di significati, fascino e storia. Vediamo alcuni motivi alla base di questo infallibile successo del vintage, per quanto riguarda le affettatrici d'epoca.

Perché possedere un'affettatrice storica

Le affettatrici d'epoca sono dei veri e propri gioiellini, in grado di valorizzare una cucina e risaltare a prescindere dalla tipologia di arredamento. Un'affettatrice d'epoca infatti non è soltanto un prodotto funzionale, ma è soprattutto un oggetto di ornamento e di antiquariato che darà classe, interesse e valore alla propria casa. Se non possiedi un'affettatrice antica da restaurare qui puoi comprare affettatrici usate che renderanno ancora più speciale la tua casa.

Un oggetto vintage, come un'affettatrice antica, riscuote oggi un grande successo perché è in grado di trasmettere emozioni del passato e ripristinare l'atmosfera serena che una volta era presente nelle famiglie italiane. Questo è dovuto ad un effetto psicologico, secondo cui la nostra memoria è in grado di conservare il meglio del passato e riproporcelo sotto forma di nostalgia.

A questo va aggiunto il fatto che negli ultimi anni la produzione massiva di oggetti vintage ne ha certamente abbassato il livello della qualità, seppur rendendo questi beni maggiormente accessibili a tutti. In conclusione quindi questi articoli spesso sono anche garanzia di standard qualitativi elevati, oltre che di pregevole ornamento.

Le migliori affettatrici d'epoca

Nel mercato delle affettatrici d'epoca spiccano quelle prodotte a volano dall'azienda olandese Berkel. Queste rappresentano un marchio d'eccellenza, sinonimo di qualità e affidabilità, maturato grazie al successo riscosso negli anni alle varie fiere internazionali del settore. Un percorso che le ha immesse di diritto tra le migliori della storia. Queste stupende affettatrici erano fabbricate inizialmente a Rotterdam e successivamente in moltissime altre sedi sparse nel mondo, tra cui l'Italia. La loro diffusione è da attribuire a alcuni fattori:

la qualità altissima frutto della manualità e dell'esperienza di bravissimi artigiani e alle tecnologie d'avanguardia impiegate già all'epoca;

alla bellezza del prodotto evidente già a prima vista. Il consumatore vedendola ne viene immancabilmente attratto, rimanendone letteralmente affascinato ;

alla sua facilità d'utilizzo che l'ha resa ideale per ogni casa e alla tranquillità che trasmette nell'utilizzo, visto che a differenza di altre tipologie di affettatrici non appare assolutamente pericolosa.

Queste ragioni non soltanto hanno favorito il successo dell'affettatrice Berkel ma la rendono oggi uno stupendo complemento d'arredo di gran valore. Un oggetto che evidentemente non è destinato a perdere valore nel tempo, anzi al contrario che ne acquista sempre di più con il passare degli anni e delle generazioni. Per far sì che questo valore rimanga intatto è però strettamente necessario rivolgersi ad esperti del settore per il restauro e per l'acquisto di una bellissima affettatrice usata.