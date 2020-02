In arrivo a Montà "Music from Paradise" un ciclo di dieci serate sul Paradiso di Dante

In occasione delle celebrazioni previste nel 2021 in tutta Italia per i 700 anni dalla morte del sommo poeta Dante Alighieri il Comune di Montà in collaborazione con l'Ecomuseo delle Rocche del Roero organizza "Music from Paradise" un ciclo di dieci serate sul Paradiso di Dante. In scena ci sarà nuovamente l'attore-musicista Saulo Lucci, che da anni porta sul palco un irresistibile intrattenimento letterario dedicato alla Divina Commedia.

Nei dieci spettacoli del format la cantica del paradiso verrà narrata, declamata e musicata dal vivo, in una formula accattivante e contemporanea che ha catturato un importante numero di partecipanti, diventati cultori del poeta italiano. Attraverso una rigorosa ricerca Saulo Lucci per ogni canto metterà in luce le fonti letterarie e storiche, ma anche le cronache dell'epoca e i pettegolezzi da cui Dante ha tratto ispirazione. Dante descrive la sua salita al Paradiso attraverso i sette cieli planetari, quello stellato, il Primo Mobile per arrivare all’Empireo fuori da ogni luogo e da ogni tempo. Dieci “settori” per un totale di dieci spettacoli: ognuno dedicato a un diverso cielo.

Rispetto alle passate stagioni dedicate all’Inferno e al Purgatorio con musiche più tematiche, questa ultima stagione presenta più canti del Paradiso in ogni serata, affiancata alla colonna sonora pop-rock internazionale o italiana di un unico cantautore o di gruppo musicale. Dunque si può scegliere la serata anche in base all'artista preferito. Le canzoni scelte per ogni cielo sono cantate e suonate dal vivo. Inoltre uno dei canti appartenenti al cielo trattato, è recitato a memoria per suggerire, attraverso la scoperta del suono delle parole, che la poesia non è solo contenuto, ma anche, musica e ritmo.

A partire da venerdì 28 febbraio 2020 a Montà, il viaggio musical-letterario nella Divina Commedia condurrà gli spettatori nell’ascesa al Paradiso dantesco in due tranche (dal 28 febbraio al 27 marzo e dal 21 aprile al 26 Maggio 2020) alle ore 21 nella Chiesa di San Michele a Montà."Una sfida culturale per il Comune di Montà insieme all’Ecomuseo delle Rocche del Roero - dicono gli organizzatori di "Music from Paradise" - che può ritenersi forse il primo piccolo comune italiano ad ospitare una intera rassegna per scandagliare l’opera caposaldo della letteratura italiana, attraverso il talento unico di Saulo Lucci e la sua originale proposta, che cattura e coinvolge fin dalle prime battute".

Il calendario 2020 degli spettacoli Music from Paradise"

venerdì 28 febbraio - David Bowie dal Cielo della Luna

venerdì 6 marzo - Lucio Dalla dal Cielo di Mercurio

venerdì 20 marzo - De Andrè dal Cielo di Venere

venerdì 27 marzo - De Gregori dal Cielo del Sole

-martedì 21 aprile - Rino Gaetano dal Cielo di Marte

martedì 28 aprile - Franco Battiato dal Cielo di Giove

martedì 5 maggio - Guccini dal Cielo di Saturno

martedì 12 maggio - Ben Harper dal Cielo delle Stelle Fisse

martedì 19 maggio - Tutto Napoli dal Primo Mobile

martedì 26 maggio - The Beatles dall’Empireo

Per ulteriori informazioni contattare: Ecomuseo delle Rocche del Roero a Montà d'Alba tel. 0173.976181, email - info@ecomuseodellerocche.it

