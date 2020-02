Tra sfiziosi menù di pesce e la pasta fatta in casa, al via i “Corsi di Cucina di Primavera” nel negozio di casalinghi Chiapella a Cuneo

Ripartono i corsi di cucina presso il negozio di casalinghi ed arredo “Chiapella”, in corso Galileo Ferraris 19 a Cuneo.

Dodici serate monotematiche per la prossima sessione dei “Corsi di Cucina di Primavera” - come è stato battezzato il corso -, si inizia il 3 marzo con il docente Simone Giraudo che parlerà de

“Il fassone piemontese: le cotture espresse e lunghe”. Si prosegue lunedì 9 con il tema goloso della “Pasticceria e i dolci al cucchiaio”, con il docente Adil Adham.

E poi ancora martedì 17 “Le mie insalate gourmet: Russa, Viennese, Caesar & Co” con il “Maestro” Franco Ariano. Il martedì successivo, il 24 marzo con il docente Michele Garro, il tema sarà: “Finger Food e antipasti caldi e freddi”.

Ultimo appuntamento per il mese di marzo, lunedì 30 con Adil Adham “Ricette gourmet in 30 minuti”.

Tre gli appuntamenti nel mese di aprile: martedì 7 Michele Garro presenterà “La mia proposta per uno sfizioso menù di pesce”. Il martedì successivo, il 21, ancora piatti di pesce con la ricetta “Il baccalà da piatto povero a protagonista in tavola”. Martedì 28, chiuderà gli appuntamenti per il mese di aprile il docente Franco Ariano, con il tema “Le mie ricette abbinate al Re Castelmagno”.

Quattro sono gli appuntamenti per il mese di maggio: martedì 5 “Il mondo delle verdure: antipasti, primi, contorni &Co”. Mercoledì 13 “Il pane e la pasta fresca home made”, tema trattato da “Pippi” Pierpaolo Rosa.

Si parlerà di “Sughi per condimento: preparazione e conservazione”, con il docente Luciano Rava, mercoledì 20. Ultimo appuntamento, che chiude “I Corsi di Cucina Primavera 2020”, è fissato per lunedì 25 maggio con il docente Adil Adham che tratterà il tema: “Viaggio nella cucina mediterranea”.

I corsi di cucina si svolgono nel punto vendita - Chiapella, corso Galileo Ferraris 19 Cuneo - dalle 20 alle 23.

Informazioni ed iscrizioni, direttamente in negozio oppure 0171681862 - info@chiapellacuneo.it