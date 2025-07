Associazione “Le Bolle” di Salmour vicino ai 5 anni di fondazione: la storia

È prossima a compiere i suoi primi cinque anni di attività l’associazione “Le Bolle Aps” di Salmour, nata il 15 ottobre 2020 e fondata da un gruppo di mamme di Salmour (Michela Gosmar, Francesca Montalcini, Romina Galeano, Manuela Nicola e Alina Barbu, quest’ultima nelle vesti di presidente della realtà ricreativa sociale che coinvolge bambini e adolescenti, insieme alle loro famiglie).

«Dalla fondazione sono cambiate molte cose – ammette proprio la presidente Barbu - Abbiamo iniziato con la gestione della ludoteca, che era aperta il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17.30 e ad oggi siamo arrivati a gestire il pre-scuola il doposcuola, sia per le elementari, sia per le medie, il servizio mensa di martedì e l’Estate Ragazzi. Nonostante sia un paese piccolo di 700 abitanti, i bimbi che frequentano l’Estate Ragazzi, tuttora in corso, sono sempre tanti: tra i 40 e 60.

Abbiamo ragazzi che arrivano da Loreto, Trinità, Cherasco Benevagienna e Fossano. È un’Estate Ragazzi che piace perché propone tante attività diverse, tra le quali la piscina e le gite fuori porta. Quest’anno abbiamo anche proposto lo sport, dal tennis al basket, passando per il calcio e lo yoga. Abbiamo introdotto inoltre il disegno manga e il pattinaggio sui roller».

Molte le esperienze vissute sinora dai piccoli protagonisti dell’associazione. Lo scorso 14 luglio, infatti, il giovane gruppo ha vissuto l’esperienza al Parco fluviale Gesso Stura a Cuneo.

«In gita hanno partecipato 40 bambini di età compresa tra 3 e i 14 anni. I due laboratori che abbiamo fatto sono stati molto apprezzati dei nostri bambini, arrivati a casa entusiasti per la giornata passata. Riguardo il Parco lo consiglio caldamente, bisogna promuoverlo di più nelle scuole, insieme alle sue attività didattiche che vi si possono svolgere. È un luogo adatto non solo all’asilo e alle elementari, ma anche scuole medie».