Si è spento a 79 anni Umberto Piola, trebbiatore centallese di 79 anni

Si è spento all'età di 79 anni, nella serata del 24 febbraio, il signor Umberto Piola, il cui ultimo saluto verrà celebrato giovedì 26 alle 15.30 in forma privata nel cimitero di Centallo.

Trebbiatore per tutta la vita, come riportato anche nel tiletto funebre, era conosciutissimo proprio per il suo lavoro, svolto, negli anni, in numerose aziende agricole della provincia di Cuneo.