"Un sorriso per Giorgia": evento benefico a Mondovì in nome di un piccolo angelo

Torna a Mondovì "Un sorriso per Giorgia", evento benefico ideato nel lontano 2007 da Stefania e Silvio Cavarero in memoria della loro piccola bambina, volata via troppo presto nei giorni di carnevale di due anni prima.

La quattordicesima edizione dell'appuntamento verrà proposta al teatro "Baretti" sabato 14 marzo a partire dalle 21.15 e, come spiegano i suoi organizzatori, "una rilevante presenza affiancherà i Trelilu, un atteso ritorno per rispondere alle richieste di tanti fan affezionati: il mago Alexander, un personaggio storico della Rai che proporrà, insieme ai 'Tre che sono quattro', un nuovo spettacolo dal titolo 'Spariamo'. Lezioni di magia unite a tanta comicità teatrale, quella dei Trelilu, che con quasi trent'anni di attività alle spalle continuano a stupire e a proporre collaborazioni di rilievo. Un particolare e magico mix di 'magia nella musica' per farsi trasportare dalle note di questa serata di sorrisi e condivisione che porta i cuori degli spettatori a riflettere e a sentirsi parte dell'iniziativa benefica".

Destinatario del ricavato sarà, quest'anno, l'istituto alberghiero "Giolitti-Bellisario" di Mondovì, al quale si cercherà di fornire dotazioni multimediali per docenti e studenti; più dettagliatamente, si punta alla fornitura di monitor per aule e laboratori della scuola, computer portatili di ultima generazione e dispositivi per le lezioni in ambienti esterni. "Se le risorse saranno sufficienti - aggiunge l'organizzazione di 'Un sorriso per Giorgia' -, verrà acquistato anche un defibrillatore portatile, dispositivo mancante per coprire l'intero fabbisogno delle dotazioni di emergenza dell'istituto scolastico più numeroso di Mondovì".

Infine, un regalo anche da parte dei giovanissimi alunni delle scuole dell'infanzia cittadine, che hanno realizzato a gruppi un elaborato a tecnica libera dal tema "La magia della cucina". Tutti i quadri saranno donati all'alberghiero.