Dal 3 al 5 maggio a Demonte al via Prima D'Oc

Prima D’oc è la festa occitana, ormai giunta alla 19ª edizione, dove tradizione ed innovazione animano il comune di Demonte, Valle Stura, per una grande festa che apre la stagione delle danze. Liutai, musicisti e il pubblico si incontrano per le strade e per le piazze in un continuo scambio. Un luogo dove i vari strumenti musicali della tradizione occitana hanno un proprio spazio ed una propria connotazione, per poi unirsi, dopo 2 giorni di studi ed approfondimenti, in un insieme unico ed irripetibile.

Occit’amo Festival da sempre segue Prima d’Oc condividendo la comunicazione ma quest'anno fa un passo in più. Con Sergio Berardo, Direttore Artistico e anima della manifestazione che da quasi dieci anni percorre le vallate occitane delle terre del Monviso, si vuole costruire un percorso che, attraverso i tempi delle stagioni, sappia raccontare i tempi della vita e della musica.

Eccoci allora a partire con Prima d’Oc, per poi avventurarsi nell'estate di San Giovanni, passare al festival in agosto, e chiudere la stagione autunnale con la grande Uvernada. 4 tempi per narrare una storia, sempre guardando con gioia al futuro delle terre occitane.



IL CALENDARIO:

Venerdì 3 maggio 2024 - ore 21.00

Palatenda, Demonte - Valle Stura

“Abeio Abeio”

Spettacolo Teatrale con la direzione artistica di Diego Anghilante

ingresso libero

Sabato 4 maggio 2024

Demonte - Valle Stura

Ore 15.00 Seminari di musica occitana

Ore 16.30 Anfiteatro Piazza Nuto Revelli – Corso di Danze Occitane con Daniela Mandrile

Ore 20.00 Palatenda Demonte – Grande Cena Occitana

Ore 22.00 Concerto dei Lou Dalfin + Mistralkizz

ingresso libero

Domenica 5 maggio 2024

Demonte - Valle Stura

Per tutto il Giorno “Fjuero di PRIMAD’OC”

Ore 10.30 Santa Messa accompagnata da musiche occitane

Ore 12.00 Portici - Ballo con aperitivo offerto dalla Pro Loco Demonte

Ore 12.30 Palatenda - Pranzo

Ore 15.30 Musica per tutto il paese

Ore 17.30 Anfiteatro Gran Ballo Finale

ingresso libero