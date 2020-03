Saluzzo: “Mai + sole” distribuisce sacchetti del pane per sensibilizzare sulla violenza contro la donna

Nell’ambito delle iniziative della Consulta Pari Opportunità del comune di Saluzzo, sabato 7 marzo, l'Associazione Mai+Sole sarà in piazza Risorgimento, al mercato davanti alla Merceria Monge, con l'ormai consueto appuntamento di sensibilizzazione "La violenza sulle donne è pane quotidiano".

“Questo appuntamento è reso possibile grazie alla collaborazione di 11 panettieri saluzzesi che doneranno un sacchetto di pane – spiega Anna Maria Luciano referente del gruppo saluzzese dell’associazione- Le pagnotte verranno imbustate singolarmente e saranno distribuite ai passanti. Sarebbe meraviglioso se fossero per lo più uomini per veicolare il messaggio di cambiamento”.

La stessa iniziativa del pane si svolgerà su tutte le piazze dove Mai+Sole è presente nella Granda.

Sono sempre alti i numeri della violenza sulle donne che Mai+Sole registra con tre telefoni attivi 24 ore accreditati al 1522 rete antiviolenza nazionale.

Lo scorso anno in tutta la Provincia sono state 153 le donne che hanno chiesto aiuto per la prima volta all’Associazione: 96 italiane, 58 diplomate, 10 laureate, 77 con un lavoro, 64 con figli minori.

Sono state 431 le notti di accoglienza e 11 i bambini minorenni accolti con le mamme in case rifugio. L’associazione ha registrato inoltre, continua Anna Maria Luciano, 168 sedute gratuite di sostegno psicologico, 20 incontri individuali e 10 di gruppo di arteterapia, 71 consulenze legali, 3 borse lavoro, 2 inserimenti dell’ASL con borse lavoro nella bottega di Mai+sole, 2 contratti di lavoro a tempo indeterminato, 5 aiuti economici per caparra casa oltre al recupero mobili per l'arredamento grazie alla San Vincenzo.

Sono 2 i monolocali a disposizione di donne sole, grazie alla collaborazione con l’associazione Chianoc e sono stati 2 gli aiuti per acquistare un’auto indispensabile per andare al lavoro.

Lo sportello di ascolto di Saluzzo è sempre aperto il mercoledì dalle 17 alle 18, contattando il numero di telefono 331 6893698.