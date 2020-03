Coronavirus: da Cuneo, Racconigi e Savigliano uomini e mezzi di Croce rossa a supporto dei colleghi lombardi

I volontari in partenza per la Lombardia

Ambulanze dalla Granda in supporto alla Lombardia, messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus.

Da Racconigi, Savigliano e Cuneo partono infatti due mezzi di soccorso che andranno a supportare i colleghi lombardi nel garantire una risposta alle molteplici richieste di soccorso che giungono alle centrali operative dell’emergenza sanitaria.

La CRI Cuneo si porta in Lombardia con un’ambulanza con 4 soccorritori, che si alterneranno in due equipaggi da due operatori ciascuno: “Le persone della Lombardia hanno bisogno di noi” spiega il presidente della CRI cuneese, Paolo Signoretti, che ha risposto all’appello.

Racconigi e Savigliano, invece, hanno unito le forze per mandare in Lombardia una seconda ambulanza, composta anche in questo caso da un equipaggio da quattro persone. “Si tratta di una richiesta giunta dal Comitato centrale della Croce rossa – spiega il presidente della CRI Racconigi Livio Ferrara – che ha chiesto un supporto di 50 ambulanza e 200 operatori. Il nostro Comitato non aveva disponibilità di mezzi, essendo che abbiamo sempre ambulanze in sanificazione, ma abbiamo risposto con risorse umane, mentre il mezzo è fornito dai colleghi della CRI Savigliano. Avessimo avuto mezzi, li avremmo anche mandati”.

Gli equipaggi, composti da due operatori CRI, si alterneranno ogni 12 ore e rimarranno in servizio 6 giorni. Poi, non è da escludere l’invio di un nuovo contingente per l’avvicendamento.

Partito in mattinata, il contingente CRI cuneese si è diretto a Bresso, comune della città metropolitana di Milano.