Fossano: salgono a 13 i contagi. Il sindaco Tallone: "Rimandato il versamento di alcune imposte e tasse comunali"

E' andata in onda oggi, sabato 28 marzo, la conferenza stampa del sindaco di Fossano Dario Tallone con l'annuncio di tre nuovi contagi da Covid-19 sul territorio di Fossano.

Il sindaco ha anche ribadito l'invito ai cittadini a rimanere a casa e ha smentito la presenza di pazienti positivi nell'ospedale di Fossano: "Ho parlato tutti i giorni con i dottori Zito e Brugaletta. Proprio Brugaletta mi ha confermato che l'ospedale di Fossano non diventerà un centro Covid. Non ci sono al momento pazienti o personale sanitario positivi" ha spiegato Tallone anche per rispondere a una serie di sospetti che erano circolati sui social i giorni scorsi.

Nella conferenza Facebook il sindaco ha anche illustrato alcune misure adottati dalla Giunta comunale per agevolare le famiglie fossanesi in questi mesi di inattività come lo storno dei viaggi in scuolabus non utilizzati o il posticipo delle scadenze di Tari e Cosap.