Balsamo o olio per barba: scopri come agevolare la rasatura

Sono sicuro che anche tu, almeno una volta nella tua vita hai avuto problemi durante la rasatura, magari soffrendo di prurito, di foruncoli o di bollicine che spuntano subito dopo ogni depilazione facciale.

O magari di quel fastidioso ed impellente prurito nella barba , generato molte volte dalla presenza di secchezza cutanea o dalla proliferazione batteria tra i follicoli piliferi nel viso.

Ed è in questo caso che torna utile la scelta di un buon balsamo per barba, un prodotto per la barba molto sottovalutato ma che, se usato in maniera diligente e continuativa migliorerà di gran lunga la qualità delle tue rasature

Le industrie sono ormai sature di prodotti per la barba, ed il consumatore finale si sente in qualche modo smarrito, data la molteplicità e diversità degli attrezzi per radere la barba, se hai bisogno di qualche dritti sul mondo della rasatura maschile cliccando su Il Gentiluomo , per avere tantissime news sul come migliorare lo stato e la qualità della tua barba.

Il più delle volte l'utente finale si chiede quale sia la sostanziale differenza tra un olio da barba ad esempio, o un balsamo da barba, sebbene come ben sai entrambe puntano allo stesso risultato.

Cos'è un balsamo per barba

I balsami sono prodotti per la barba chiamati appositamente "leave-on conditioner", facente riferimento alla loro natura applicativa, da lasciare umido sulla barba e va fatto agire: analogamente a quanto si fa con un comune balsamo per capelli. Sono formulati in genere con sostanze sottoforma di creme idratanti ed ulteriori ingredienti, i quali intrappolano l'umidità nei capelli/peli per mantenerli lisci e setosi, senza increspature, anche se questi vengono a contatto con fattori ambientali.

Inoltre, questo contiene sostanze naturali che aiutano a prevenire che si generino problemi di fragilità dei peli o doppie punte; tra l'altro la natura cerosa facilità lo styling dato che ammorbidisce i capelli, rendendoli più gestibili e manovrabili.







Che cos'è un olio da barba

L'olio della barba è stato concepito come una sostanza dall'alto potere idratante ed umettante per la tua "criniera facciale" e non solo, soprattutto per la pelle sottostante.

La pelle è sempre provata da fattori intrinsechi (alimentazione, ruolo degli ormoni nel tuo organismo, eventuali problemi di malassorbimento) o anche estrinsechi (fattori ambientali: sole, umidità, sbalzi di temperatura caldo-freddo), sta dunque a te scegliere un buon olio da barba per mitigare questi fattori.

Applica l'olio subito dopo una doccia rilassante, in questo modo sarai condotto nel giusto "mood" per applicare l'olio e non ci saranno ostacoli da parte della pelle, che sarà ben predisposta ad accogliere queste sostanze.

Differenza tra balsamo ed olio da barba

Ci sono delle valutazioni che vanno effettuate a priori, e le ho di seguito elencate, per facilitare il processo di scelta del miglior articolo per la tua barba:

Natura e spessore dei peli: Se hai una barba densa, con tantissimi follicoli, e di solito quelle più fitte sono anche le più dure, sarà più indicato un olio da barba, invece se la barba è più morbida e sottile sarebbe meglio un balsamo da barba.

Lunghezza della barba: E' una barba lunga, che richiede molta più lavorabilità con dei prodotti maschili specifici? E' una barba corta, che invece cresci giornalmente? Per quest'ultima è meglio un olio, per evitare che si secchi e che cresca in maniera disordinata. Per quella lunga è preferibile il balsamo, che funge da districante e da sebo-regolatore.

Tipologia di pelle: Esistono essenzialmente tre tipologie cutanee: la pelle secca, quella grassa e quella mista che implementa in varia misure le due precedenti. Anche qui la scelta si rivela cruciale, difatti se per una pelle grassa aggiungere dell'olio potrebbe essere deleterio, per una secca invece potrebbe rappresentare la "manna dal cielo" definitiva. Il balsamo è invece più versatile, in quanto iil suo compito è prevalentemente quello di rendere pettinabile, liscia e di bell'aspetto la tua barba, ed esula dalla sua natura.

Finish che vuoi ottenere: Che tipologia di effetto finale ti piace? Vuoi una barba con una finitura lucida? Allora scegli l'olio senza esitazione, preferisci una più opaca ed asciutta? Dunque la tua scelta ricadrà scontatamente sul balsamo da barba.

Luogo nel quale lavori: Lavorare in un ufficio è totalmente un'altra storia rispetto a lavorare come panettiere piuttosto che muratore. Il lavoro che svolgi andrà ad influenzare anche la scelta dell'accessorio per la rasatura più congruo alle tue esigenze.

Ti consiglio dunque di continuare a leggere l'articolo se ancora non ti è chiaro perché dovresti scegliere un balsamo per la tua barba piuttosto che un olio o altri prodotti affini.

Come usarli insieme

Puoi utilizzare in combo sia l'olio che il balsamo da barba, per avere un trattamento a livello cutaneo ed estetico maggiormente apprezzabile e distinguibile.

Se invece decidi di stendere sul tuo viso entrambi i prodotti, assicurati di dare la precedenza all'olio per barba, che agisce previamente per ammorbidire il pelo e successivamente il balsamo sulla lunghezza della barba.

Come prima cosa utilizza uno shampoo per barba, così da rendere i passaggi successivi più snelli ed apprezzabili. E' importante applicare l'olio o il balsamo sempre a barba asciutta e ben detersa. Scegli prodotti biologici o il quanto meno aggressivi possibili. Adesso lascia cadere qualche goccia di olio, e sfregalo tra le tue mani in maniera energica, così facendo andrai a riscaldarlo, rendendelo più fluido e dunque più abile nel trattenere eventuale umidità intrappolatisi nei follicoli piliferi. Attraverso l'utilizzo di un pettine per la tua barba veicola il prodotto scelto su tutta la lunghezza della tua barba, o utilizzando una spazzola con setole di cinghiale, una delle più incisive e proficue nel modellare la tua barba. E' il momento del balsamo da barba, che va applicato qualche minuto dopo l'olio, dopo che si è asciugato e la pelle ha avuto modo e tempo di assorbire le vitamine ed i minerali studiati appositamente. Utilizzare fino a due volte al giorno se necessario. Come tutti i balsami naturali per la barba, non è necessario risciacquare l'olio per barba, e tanto meno il balsamo, dato che si tratta di un leave-on conditioner (Condizionante che va lasciato agire).



L'olio da barba torna comodo durante un periodo che va dalle prime 3 alle 6 settimane di crescita della barba quando il prurito o la forfora della barba potrebbero essere un ostacolo alla crescita. Se hai una barba naturalmente spessa e lunga, potresti trovare olio per barba più facile da lavorare rispetto al balsamo per barba. Anche se è tutto molto soggettivo, e ti consiglio di sperimentare vari ingredienti e prodotti per trovare "la scarpa comoda" per il tuo "piede".

Olio da barba o balsamo per la barba corta?

Se hai una barba corta, ma non di quelle piene ed uniforme, sto parlando di una che fa enorme difficoltà a crescere allora forse in quest'eccezione è meglio evitare l'olio da barba.

Invece se il tuo intento è quello di promuovere una crescita duratura e dare i "nutrienti" validi per attivare alcuni bulbi che non ne vogliono sapere di produrre peli maturi, potrai utilizzare un balsamo da barba arricchito. Solitamente contengono additivi anti-ossidanti, come la Vitamina E o Tocoferolo che aiutano il pelo, sensibile e debole nello svilupparsi in maniera completa e duratura.

Invece i balsami da barba che contengono oli naturali, come quello di Argan, di Jojoba o di Cocco contengono i lipidi, che preservano la qualità e l'efficacia del sebo, nella sua azione protettiva e da barriera anti-microbica.

Se vuoi utilizzare entrambi sarebbe comunque meglio applicare in prima istanza l'olio da barba per rendere la pelle morbida e levigata, al di sotto della tua barba e baffi. Successivamente, applica il balsamo sulla barba corta. Sono due prodotti della rasatura complementari e rappresentano un'ottima combinazione, dato che mentre i peli del viso crescono grazie al contributo del balsamo, l'olio va ad impedire che i peli barbuti diventano rigidi ed ingestibili.