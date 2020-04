A Saluzzo un commosso addio all’insegnante delle Medie “Pina” Berra

Maria Giuseppina Berra in Foglio

Oggi l’ultimo saluto a Maria Giuseppina Berra “Pina” in Foglio, insegnante di Lettere alle Medie di Saluzzo. Aveva 59 anni, è deceduta all’ospedale di Cuneo.

Moltissimi allievi l’hanno conosciuta e amata.

Mariella Carena, che è stata sua collega per molti anni e all’interno di un progetto scolastico, la ricorda con parole di affetto e stima “Una collega che ho apprezzato molto. Amava il suo lavoro e lo faceva con grande passione e serietà. Era un' insegnante autorevole con i ragazzi, ma sempre disponibile e gentile. Aveva una profonda coscienza civile che trasmetteva in aula con impegno ed era sensibile ai problemi della società attuale. L’ho ammirata anche come persona che sapeva affrontare serenamente difficoltà e problemi della vita”.

Lascia il marito Gian Piero Foglio artigiano del legno, i figli Andrea, Erica e Lorenzo.

I funerali con la benedizione saranno effettuati in forma privata per le disposizioni anti Covid 19, oggi giovedì 2 aprile alle 15, nel cimitero di Verzuolo.