Uffici dell’Automobile Club Cuneo chiusi fino a lunedì 13 aprile, ma aperti da remoto

È stata prorogata fino a lunedì 13 aprile compreso, salvo ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dal Governo in base all’evolversi della situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19, la chiusura degli uffici centrali di piazza Europa 5 a Cuneo e di tutte le delegazioni provinciali dell’Automobile Club Cuneo. Aci Cuneo ricorda che per tutti gli automobilisti sono comunque a disposizione alcuni recapiti.

Per informazioni di carattere istituzionale è attiva la mail segreteria@acicuneo.it; per informazioni ai soci e per avere chiarimenti sulle tasse automobilistiche è possibile scrivere all’indirizzo e-mail ufficio.soci@acicuneo.it o chiamare il numero 0171/440020. Per informazioni su pratiche auto e patenti è possibile scrivere all’indirizzo e-mail pratiche.auto@acicuneo.it o contattare il numero 0171/440007. Per entrare invece in contatto con la delegazione diretta di Madonna dell’Olmo (via Bra 1/H) si può scrivere all’indirizzo delegazione@acicuneo.it o chiamare lo 0171/413227.

L’Aci ha inoltre attivato a livello nazionale un nuovo servizio a disposizione di tutti cittadini. È il numero verde 800.18.34.34 che fornisce informazioni sulla situazione dei trasporti nel nostro Paese (trasporto pubblico locale, stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, ecc.), nonché chiarimenti sui documenti da portare con sé qualora si abbia necessità di spostarsi in questo periodo di emergenza.

Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle ore 20, ed è gestito da un team di ACI Infomobility che, nel pieno rispetto delle misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Coronavirus, lavora da casa, in pieno regime di smart working.