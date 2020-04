Savigliano, si uniscono l'otorinolaringoiatria, la neuropsichiatria infantile e la radiologia dell'ospedale: attivato l'ambulatorio disfagie pediatriche (VIDEO)

Per i bambini con disordini di deglutizione, nell’ospedale di Savigliano è stato attivato l’ambulatorio disfagie pediatriche, nato dalla collaborazione tra l’Otorinolaringoiatria, la Neuropsichiatria infantile e la Radiologia.

“ Ci occupiamo di piccoli pazienti con gravi disabilità – spiega Elena Piumetto , dirigente medico dell’Otorinolaringoiatria, specializzata in foniatria e audiologia - . I disordini di deglutizione possono aggravare quadri clinici già molto complessi, portando anche a malnutrizione, disidratazione e problematiche respiratorie importanti, fino a vere e proprie polmoniti ”.

L’obiettivo è un approccio multidisciplinare, con diversi specialisti che lavorano in team. “Mettiamo insieme tutte le informazioni rilevate durante la visita – sottolinea Vincenza Nerone, logopedista della Neuropsichiatria infantile – e le scelte vengono condivise anche con la famiglia per arrivare, con un percorso di trattamento, al grande obiettivo che è il pasto in autonomia”.