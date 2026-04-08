Salute Donna: le iniziative al S. Croce e al Carle

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, anche l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. In 253 presidi aderenti al network con il Bollino Rosa, saranno offerti alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, attribuisce dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network è composto da 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La (H) Open Week sulla salute della donna rappresenta l’espressione più concreta di questa rete. Negli ultimi anni, l’iniziativa ha registrato una partecipazione crescente: da 133 ospedali aderenti nel 2020 a 265 nel 2025. Nel 2025 le prestazioni hanno superato quota 13.300, tra visite, esami strumentali, consulenze telefoniche e attività di sensibilizzazione.

Un’offerta ampia e multidisciplinare che coinvolge numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Le iniziative a Cuneo

All’Ospedale S. Croce, presso:

Ginecologia: giovedì 23 aprile, venerdì 24, lunedì 27 e martedì 28 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;

Senologia Chirurgica e Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Ricostruzione mammaria post intervento oncologico): venerdì 24 aprile e martedì 28 dalle ore 14:30 alle ore 17:00

Dietetica e Nutrizione Clinica: consigli nutrizionali per stile di vita sano e corretta alimentazione in menopausa: giovedì 23 aprile dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Le visite gratuite si effettueranno con accesso diretto, senza impegnativa del curante, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero dedicato 0171-642360 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 aprile fino all'esaurimento dei posti disponibili.

All’Ospedale “A. Carle” – Reumatologia:

Consulto (colloquio) con il Reumatologo: giovedì 23 aprile dalle ore 14.30 presso l'ambulatorio di Terapia Occupazionale, SSD Reumatologia, Secondo Piano, Presidio Carle.

Prenotazione obbligatoria tramite mail: reumatologia@ospedale.cuneo.it