Nella tarda serata di ieri, martedì 21 aprile, i vigili del fuoco di Bra sono intervenuti per un incendio camino in un'abitazione di via Marconi di Cervere.

La squadra intervenuta poco prima delle 22,30 ha messo in sicurezza l'abitazione e spento le fiamme in meno di un ora. Non si registrano persone coinvolte nell'incendio.