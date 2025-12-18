Alba, guidava con la patente scaduta e senza assicurazione il 91enne che ha investito una donna in corso Langhe

Circolava con la patente scaduta dal 13 maggio scorso, mentre la polizza stipulata presso le assicurazioni Generali a copertura della sua Peugeot 208 non veniva rinnovata dal 18 luglio.

Sono le violazioni al Codice della Strada costate altrettante contravvenzioni al 91enne che nel tardo pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, mentre procedeva alla guida della sua utilitaria lungo corso Langhe, verso il centro città, ha travolto una 68enne.

La donna era impegnata ad attraversare sulle strisce pedonali nel tratto compreso tra gli incroci con via Cencio e via Cardona.

Sul posto intervenivano i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione cittadina.

Investita e investitore venivano soccorsi e trasportati entrambi al Dea dell’ospedale di Verduno: la prima con lesioni fortunatamente non gravi e l’uomo, particolarmente scosso in seguito al sinistro, per opportuni accertamenti.

Ai militari dell’Arma accorsi sul posto è toccato verificare come l’uomo circolasse non soltanto col documento di guida scaduto – e peraltro senza averlo con sé –, ma anche privo di copertura assicurativa.

Nei suoi confronti è stata poi notificata un’ordinanza di sequestro amministrativo del veicolo mentre l’apertura nei suoi confronti di un ipotetico procedimento penale con l’accusa di lesioni stradali, vista la lievità delle stesse, è rimessa alla presentazione di una querela da parte della persona investita.