iorestoacasa: l’Anniversario della Liberazione ai tempi della quarantena

Oggi, sabato 25 aprile ricorre il 75esimo Anniversario della Liberazione e non sarà possibile partecipare alle tante cerimonie che dal secondo dopoguerra onorano i caduti per la libertà; i limiti imposti dall’emergenza sanitaria però non ci devono impedire di ricordare il sacrificio di uomini e donne che hanno combattuto contro il nazifascismo.

Carlo Petrini ha lanciato l’iniziativa “25 aprile 2020-#iorestolibero” per la Festa della Liberazione. Alle 14.30 di oggi, sabato 25 aprile, accedendo al sito www.25aprile2020.it (o alle omonime pagine Facebook e Instagram) si assisterà a un incontro virtuale che si aprirà con l’inno di Mameli e chiuderà con Bella ciao.

Parteciperanno la presidente nazionale dell’Anpi Carla Federica Nespolo, la staffetta partigiana Maria Lisa Cinciari Rodano e l’attivista ambientale Sara Diena. Chi partecipa all’iniziativa è invitato a fare una donazione di almeno due euro: i soldi verranno devoluti alla Caritas italiana e alla Croce Rossa, in modo da aiutare tutte quelle persone che oggi sono in difficoltà economica e abitativa.

La Fondazione Mirafiore di Fontanafredda a Serralunga d’Alba festeggerà il 25 aprile con un’iniziativa: tutti gli amici del Laboratorio di Resistenza permanente sono invitati a condividere storie e letture partigiane. A Pillole di Resistenza hanno già aderito numerose personalità, tra cui lo scrittore Gianrico Carofiglio, l’attore Giuseppe Cederna, il giornalista Enrico Mentana, il regista Fredo Valla. Tutti i contributi, video di circa due minuti, saranno raccolti e trasformati in pillole a tema che verranno diffuse sui canali social della fondazione di Serralunga.

Inoltre, visitando il sito www.fondazionemirafiore.it è possibile accedere a una selezione di registrazioni delle lezioni e degli incontri del Laboratorio.

Ad Alba sabato 25 aprile, i consiglieri comunali si riuniranno in una videoconferenza in diretta streaming dal canale Youtube “Città di Alba” per confrontarsi sui temi della Resistenza. Il sindaco ha aderito a due iniziative: #iorestolibero, lanciata da Carlo Petrini attraverso il sito www.25aprile2020.it per raccogliere donazioni a favore di Caritas Italiana e Croce Rossa Italiana impegnate nell’assistenza alle persone senza fissa dimora e nella gestione delle mense dei poveri e per festeggiare insieme la Liberazione nella giornata di oggi, dalle 14.30, attraverso i social. Con una video-lettura il primo cittadino parteciperà anche all’evento della Fondazione Mirafiore, che quest'anno si sposta dal Bosco dei Pensieri alla pagina Facebook con un invito a raccontare, tutti insieme e in prima persona, storie di Resistenza e grandi pagine della letteratura (per maggiori informazioni www.fondazionemirafiore.it).

Nel 75° anniversario della Liberazione la Città di Bra ha definito un programma di celebrazioni che la cittadinanza potrà seguire direttamente da casa, grazie a una diretta streaming che permetterà di essere uniti anche se distanti, festeggiando la libertà e i nostri valori esclusivamente on line, in un’unica piazza virtuale.

L’appuntamento è alle 10 di oggi, sabato 25 aprile, sulla pagina Facebook del Comune (visibile anche dai non iscritti al social e raggiungibile dalla home page del sito www.comune.bra.cn.it): in diretta da piazza Caduti per la Libertà il sindaco Gianni Fogliato renderà omaggio alla memoria di chi ha lottato per la nostra libertà con la deposizione corona d’alloro e l’intervento da Palazzo Municipale. Sarà possibile visualizzare il video della commemorazione anche dopo la diretta.

Nel pomeriggio, alle 17 sulla web Radio Braontherocks il presidente del Consiglio comunale e storico Fabio Bailo narrerà alcuni episodi di vicende partigiane legate alla città.

Canale festeggerà il 25 Aprile realizzando un video insieme all’associazione Franco Casetta, che verrà messo in Rete sulla pagina del Comune verso le 10.30 di oggi, sabato 25. Il video conterrà la lettura del testamento spirituale di Franco Casetta e terminerà con interventi dei volontari del gruppo. Vedi il video su: www.canaleonline.it

Le comunità di Brossasco, Frassino, Gilba, Isasca, Melle, San Maurizio di Frassino e Valmala si uniscono virtualmente per ricordare chi nella Seconda Guerra Mondiale ha sacrificato la vita per la libertà. Per mantenere viva la fiamma del ricordo si è chiesto a tutti di accendere nella serata di venerdì 24 aprile alle ore 21 un lumino e porlo alla finestra di casa.

A tutti coloro che hanno parteciperanno all’iniziativa possono scattare una fotografia al lumino acceso e inoltrarla al numero 3493538970. Le fotografie saranno pubblicate sulle pagine web della pro loco di Melle: www.facebook.com/prolocomelle

Dogliani ricorderà il 25 Aprile raccontando, attraverso un viaggio per immagini, schede storiche e testimonianze di prima mano, le storie che stanno dietro queste intitolazioni di vie o lastre commemorative. Queste pietre di memoria ricordano sia i fatti drammatici che causarono vittime civili, sia i protagonisti sul territorio Doglianese durante la lotta di Liberazione. A partire da lunedì scorso sono state rese note e condivisibili le storie che stanno dietro alcuni dei luoghi della memoria doglianese: come la targa dedicata ai partigiani garibaldini in Borgata Valdibà, le leggendarie vicende di Louis Chabas e i tragici eventi del bombardamento di Dogliani e dell’eccidio di Borgata Martina. In alcuni casi sono le testimonianze dei diretti dei discendenti a mantenere vivo il ricordo. A questo progetto parteciperà con un contributo web, anche la Filarmonica Il Risveglio di Dogliani. Per saperne di più: www.facebook.com/comunedogliani

La Città di Mondovì si appresta a celebrare questa giornata, Anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, in forma inedita e nel pieno rispetto delle restrizioni previste in quest’emergenza. La Città, Medaglia di Bronzo al Valor Militare per la Guerra di Liberazione, celebrerà il 75° Anniversario della Liberazione in forma “virtuale”. Nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile, sul sito internet del Comune di Mondovì (www.comune.mondovi.cn.it) e sulla pagina Facebook istituzionale “Città di Mondovì” verrà pubblicato un video contenente l’intervento del Sindaco e del professor Stefano Casarino, Presidente dell’ANPI di Mondovì.

L’ANPI Mondovì, in collaborazione con altre Associazioni del territorio, promuove un’iniziativa di partecipazione spontanea attraverso la quale i cittadini possono formulare un video della durata massima di 3 minuti, dedicandolo alla lettura di un brano relativo alla Resistenza e ai principi ispiratori della Costituzione. Info: www.facebook.com/anpimondovi

A Racconigi l’Amministrazione Comunale ha organizzato, con il Maestro Pierfranco Occelli, Presidente dell’ANPI e il musicista racconigese Michelangelo Banchio, una video conferenza, che potrà essere seguita sulla pagina facebook “Città di Racconigi” e sul sito istituzionale del Comune www.comune.racconigi.cn.it.

L'associazione Vivere Cervasca onorerà la Festa della Liberazione in modo virtuale e fino ad oggi, sabato 25 aprile verranno pubblicati dei brevi filmati sul canale YouTube che ripercorreranno la storia del paese nella conquista della democrazia e dell'uguaglianza di tutti i cittadini, uomini e donne. I soci e gli amici di Vivere Cervasca riceveranno ogni giorno il link per la visualizzazione, mentre chi è interessato potrà richiederli a info@viverecervasca.it oppure telefonando al 3297317740. Alla domenica chi vorrà potrà contribuire con brevi interventi: pensieri, poesie, fotografie, canti e brevissimi filmati e insieme costruire il 6° Cammino della Libertà.

A Cuneo l'Istituto Storico della Resistenza ha lavorato ad un progetto che si può riunire in un hashtag specifico: #unamattinamisonconnesso.

Al centro degli sforzi, la produzione di un filmato ispirato ai temi costituzionali di libertà, eguaglianza e informazione, pubblicato sui canali social istituzionali. Il video è accompagnato dall’hashtag #unamattinamisonconnesso che servirà a raccogliere tutti i contributi (post, video, canzoni e poesie) che i cuneesi vorranno dedicare a questo 25 aprile così speciale. Chi vorrà potrà pubblicare sui propri social un contenuto accompagnato da #unamattinamisonconnesso e taggando le pagine del Comune. In occasione del 25 aprile ci sarà una conference call sulla piattaforma Zoom, in programma per le 18, in cui sarà coinvolto anche il direttore dell'Istituto della Resistenza di Cuneo Gigi Garelli: racconterà e spiegherà episodi chiave della storia della città.

Il Comune di Genola non potrà commemorare come previsto il 75° anniversario dell’eccidio di Genola, avvenuto il 29 aprile del 1945, che costò la vita di 11 innocenti rinchiusi nella casa dei coniugi Marengo sulla strada per Fossano, data alle fiamme da ufficiali tedeschi. Sono in preparazione due video: uno con le testimonianze degli ultimi protagonisti che erano ancora in vita per il 70° anniversario. In un secondo video, invece, sarà la voce dei ragazzi della scuola media a riprendere alcune frasi dei testimoni per rivivere questa triste pagina della nostra storia. I video saranno trasmessi dalle 21 di mercoledì 29 aprile sulla pagina Facebook “Chiesa San Michele Arcangelo Genola” e quindi ripresi sulla pagina web del Comune di Genola dove resteranno come testimonianza perenne dell’eccidio. Info: www.comune.genola.cn.it/archivio/news/ECCIDIO-DI-GENOLA-Commemorazione-75--Anniversario

A Savigliano tutto pronto per le celebrazioni dei oggi, 25 Aprile, Festa della Liberazione, trasmesse online. La commemorazione ufficiale del sindaco Giulio Ambroggio inizierà alle 11 presso la lapide dei caduti Barberis e Chiarofonte in piazza Santa Rosa, mentre alle 11.30 sarà suonato l'inno nazionale dal Complesso Bandistico Città di Savigliano.

I cittadini potranno vedere la diretta tramite la pagina facebook Città di Savigliano.

L'Amministrazione ricorda inoltre alla popolazione di partecipare alle celebrazioni esponendo dai balconi e dalle finestre il tricolore simbolo della bandiera italiana.

A Moiola la Commemorazione si terrà sulla piattaforma internet Zoom, mentre in tutto il paese sarà diffuso l’inno nazionale.

L’Associazione Terre Alte, non potendo festeggiare il 25 Aprile sul "Sentiero del Partigiano Johnny", a Castino presenta una proposta interessante per poter dare significato alla Festa della Liberazione: propone di realizzare un video, breve, attraverso il quale ognuno può esprimersi con la lettura di poche righe, (massimo 10), tratte da un libro che ha colpito particolarmente, un pensiero o una riflessione...un video breve ma significativo. Il video verrà montato e pubblicato su pagina Facebook dell’associazione e va inviato tramite whatsApp al numero 3396575703. (Chi è timido può leggere inquadrando il libro..il paesaggio dalla finestra, dal cortile, un albero, un fiore....). Info: www.facebook.com/terrealteescursioniò

Se quest'anno la pandemia rende impossibile ogni tipo di assembramento, i Ribelli delle Langhe festeggeranno e ricorderanno in modo diverso, tramite due video (entrambi intitolati "2020 I ribelli delle Langhe") che saranno pubblicati su YouTube e sulla pagina Facebook 25aprileiorestolibero.

Il primo è una raccolta di foto dal 1944 al 2019 e si avvale della consulenza storico scientifica di Renato Grimaldi dell'Università di Torino.

Il secondo è un video che vede protagonista la canzone partigiana "Sul Ponte di Cossano".

Oggi, sabato 25, sarà trasmesso sulla pagina Facebook “Comune di Saluzzo” alle 10,30 la cerimonia dell’Anniversario della Liberazione. Saranno presenti solo il sindaco e pochi rappresentanti dell’Anpi e delle associazioni. Sempre oggi, alle 15, l’Anpi nazionale invita i Saluzzesi ad esporre il tricolore e cantare “Bella ciao”. Alle 17 sarà trasmesso in streaming il film sull’eccidio di Valmala “Neve Rosso Sangue” sul sito: www.arcipiemonte.it

Per il 25 Aprile il Polo del 900, con il sostegno e il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte e del suo Comitato Resistenza e Costituzione, ha deciso di celebrare l’Anniversario della Liberazione con una web marathon. Oggi, sabato 25 aprile, dalle 10, con #Torino25aprile, sui siti del Consiglio regionale del Piemonte ( www.cr.piemonte.it ), della Città di Torino ( www.comune.torino.it ) e de La Stampa ( www.lastampa.it ), si potrà seguire la diretta web con letture, musiche e filmati per approfondire la conoscenza di quel momento storico e riflettere sul suo lascito.

A Barge l’Amministrazione comunale deporrà fiori presso i Monumenti più importanti della città, invitando la popolazione a seguire da casa il programma del XXV aprile. È stato predisposto infatti un corteo virtuale che potrà essere seguito in due modi. Alle ore 11 di oggi, sabato 25 aprile, in particolare si terrà una trasmissione radiofonica su Radio Beckwith, dal titolo “XXV Aprile alla radio”, dedicata anche alla Resistenza a Barge (frequenza Radio FM 96.6 – sito www.rbe.it). Sarà inoltre disponibile un percorso virtuale tra i luoghi della Resistenza a Barge. Accedendo al sito www.terreresistenti.it e inquadrando il Qr code generato dall’applicazione MuseON sarà possibile riscoprire i personaggi e gli avvenimenti che hanno caratterizzato i venti mesi della lotta di Liberazione sul territorio del paese.

A Cardè il 25 aprile “viaggerà” sul web, e più precisamente sulla pagina Facebook “Cardè-in-forma” con una diretta o con la proiezione di un filmato si andranno a ripercorrere le tappe della liberazione sul territorio di Cardè, per un 25 aprile che tratterà quest'anno elementi di storia locale.

Info: www.facebook.com/CardeInForma