Lutto a Tarantasca per la morte di Alberto Rosso, pneumologo in pensione

E' deceduto questa mattina, all'età di 72 anni, il dottor Alberto Rosso, oroginario di Tarantasca, dove era nato nel 1948.

Dopo la laurea in medicina, Rosso aveva lavorato presso l'ospedale Carle come specialista in pneumologia e dietologia. In pensione da qualche anno, dedicava il tempo libero alle escursioni in montagna e aveva una grande passione per gli animali.

Lascia i figli Andrea e Paolo e la compagna Evelina.

Il sindaco Giancarlo Armando: "Persona molto disponibile, era molto apprezzato e stimato dalla popolazione locale e di recente aveva donato gratuitamente al Comune un'area nel concentrico da destinare a parcheggi ed area verde. Esprimo a nome mio personale, dell'amministrazione comunale e della popolazione le più sincere e sentite condoglianze ai figli, alla compagna ed ai suoi familiari."