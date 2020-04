Il 25 e il 29 aprile di Genola: tra disegni e poesie una bacheca virtuale di messaggi di libertà

Anche a Genola il 25 aprile, e il 29 di aprile, data del terribile episodio dell’eccidio di Genola, corrono sul filo di internet.

In un periodo di distanziamento sociale l’idea è stata quella di invitare i genovesi e gli studenti di tutte le scuole a lasciare un pensiero con l’hashtag #lalibertàè. Partendo da una playlist di ascolti e da consigli di lettura dedicati, l’invito è stato quello di scrivere poesie, testi, proporre video e musiche per una bacheca dedicata alla Liberazione.

Ecco il risultato: https://padlet.com/rominatesta74/ouct850wrn3jnyqy

Questa sera, mercoledì 29 aprile si ricorderà invece l’eccidio di Genola, per il quale al comune è stata assegnata la medaglia d’argento al Valore Civile. Anche in questo caso la commemorazione sarà virtuale con testimonianze dirette, racconti dei protagonisti dell’epoca e animazioni grafiche per rivivere quei giorni. L’appuntamento è questa sera alle ore 21 sulla pagina Facebook della Chiesa di San Michele Arcangelo di Genola.