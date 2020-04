Per Mondofood il delivery a Bra e Mondovì non è una consegna, ma un caldo abbraccio!

Mondofood continua con il delivery interpretandolo a modo suo per mantenere vivo il legame con la propria clientela storica e per creare rapporti con i nuovi clienti. Il servizio viene effettuato direttamente dal personale che non si limita a consegnare cibo a domicilio, ma porta sempre a casa del cliente un sorriso e un abbraccio anche se figurativo.

Le pizze contemporanee, gli hamburger gourmet, i piatti del nostro territorio sono stati tutti rivisti e coretti per garantire la migliore qualità considerando i tempi tecnici del trasporto, effettuato con tutte le precauzioni per preservarli al meglio.

Mondofod per stare vicino ai propri clienti e per garantire piena e totale trasparenza, ha creato una apposita app - mondofood - scaricabile direttamente da Google Play e da App Store dove il cliente può scegliere direttamente dal menù e ordinare con due semplici click, i piatti che desidera ricevere direttamente, comodamente e con puntualità a casa sua.





Tutto a casa tua: a Bra e Mondovì dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 21.

A Mondovì è possibile ordinare anche il pranzo dalle 12 alle 14.

Per Mondofood il delivery non è una consegna, ma un caldo abbraccio!





Puoi ordinare dalle 18 alle 20.30 telefonando al numero 0174-44.440 o inviando un WhatsApp al 351-9828447 o scrivendo una e-mail a info@mondofood.it