Muore per un malore nei boschi di Saluzzo: la vittima è Paolo Rabbia

È di Paolo Rabbia, boscaiolo di 60 anni, il corpo rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 dicembre, nel comune di Saluzzo, in via San Lorenzo, nella zona collinare verso Manta.

L'allarme è scattato poco dopo le 17. L'uomo, che sarebbe deceduto per un malore, era intento al lavoro in un luogo boschivo piuttosto impervio. Per questo sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco, intervenuti con un mezzo in partenza da Saluzzo ed un secondo della Saf da Cuneo.

Sul posto convergevano anche i mezzi di soccorso del 118, ma purtroppo per il malcapitato non c'era più nulla da fare.