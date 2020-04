Ora finalmente si può! Adesioni all'AIDO via e-mail

L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha creato situazioni di forte disagio in particolare ai tanti malati, in Italia oltre 8.800, in lista d'attesa per un trapianto oggi più che mai in forte difficoltà nella ricerca di una speranza di vita.

Ecco allora che l'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule ha lanciato una sfida legata alla vita perchè in questi giorni difficili e complicati, vissuti tra le mura domestiche, possano essere occasione per esprimere tanti gesti di generosità.

"L'obbligo di rimanere a casa e la sofferenza dei malati in attesa di una chiamata ci ha spinto a dar luogo a riflessioni e valutazioni - dice il Segretario Nazionale e Presidente la Sezione Provinciale AIDO di Cuneo Gianfranco Vergnano -. Ecco allora la possibilità, sino ad oggi inibita, di adesione al 'dono' con espressione della volontà espressa anche via email. Vogliamo pertanto lanciare un appello, un forte appello a tutti coloro che fossero interessati: rendetecelo noto scrivendo alla casella aidoprovincialecuneo@hotmail.com , sarà nostra premura inviare il modulo di adesioni che potrà esser compilato e restituito, sempre in forma elettronica, senza spese e senza fatica alcuna rimanendo comodamente a casa".