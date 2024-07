Pevaragno, con la moto contro una vettura: molto grave un ragazzo di 15 anni

Incidente stradale attorno alle 19.15 di oggi 27 luglio a Peveragno, lungo la provinciale 21, all'altezza della rotonda di San Lorenzo verso Boves. Per cause in fase di accertamento - i carabinieri stanno effettuando i rilevi per accertare la dinamica - una moto si è scontrata contro un'autovettura.

A bordo del mezzo a due ruote un ragazzo di 15 anni (classe 2009), ferito in modo gravissimo. E' stato trasportato all'ospedale di Cuneo in codice rosso dall'ambulanza medicalizzata intervenuta per i soccorsi. E' in prognosi riservata.