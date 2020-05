Il mondo si è quasi fermato, ma l'istruzione e i corsi di lingue a Cuneo vanno avanti online

La Oxford College Mita Centallo è la scuola di lingue accreditata al METODO CALLAN, che per tutti gli studenti di tutte le età in questo momento si è organizzata con CORSI ONLINE SPECIFICI, gestiti da madrelingua e insegnanti bilingue, per tutti i gusti e per tutte le tasche.

Da due mesi molti studenti stanno accedendo a piattaforme dedicate, app Callan gratuita per esercizi sempre online e lezioni digitali, oltre ad avere molto materiale gratuito scaricabile dalle pagine social, da youtube e dal sito web.

In attesa di ripartire, ancora meglio di prima. Sì, meglio, perché si comprenderà l'importanza delle comunicazioni a distanza e della conoscenza dell'inglese in un mondo che si è adattato e aperto alla comunicazione internazionale.

Sapere l’inglese è ormai una necessità imprescindibile e grazie al METODO CALLAN lo saprai parlare in 1/4 del tempo e del denaro!

La Oxford College Mita Centallo ha prezzi molto competitivi in quanto si può partire da 14 euro per lezione se in mini gruppi di 3-4 persone, fino a 25 euro per le individuali, con test ingresso, prova, piattaforma online, APP ed e-books e attestato di merito finale tutto incluso.

Diventeranno sempre più importanti e sviluppati lo smart working, le Conference calls, gli on-line meeting, il web marketing, il business online, l’e-learning. Fare affari con ditte internazionali e aggiornarti costantemente nella tua professione richiederà la partecipazione a congressi e fiere i quali saranno sempre più a distanza, non per evitare contagio da malattie, ma perché sarà più comodo, più economico e più ecologico.

Con i corsi online per tutte le età, dall'inglese ai bambini neonati agli adulti Business, Oxford College Mita Centallo offre a un vasto pubblico proveniente da tutta Italia e non solo una ampia scelta di CORSI DI LINGUE per tutte le età e necessità.

Ci trovi ora online ma presto di nuovo in sede in via Piave 20a Centallo.

Sito web per consultare tutti i corsi disponibili online www.oxfordcollegescuoladilinguecuneo.com

Telefono 335-6137280