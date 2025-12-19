Si è conclusa il 15 dicembre al Parlamento Europeo di Strasburgo la Carovana Peace at Work delle ACLI Nazionali

Si è conclusa lunedì 15 dicembre al Parlamento Europeo di Strasburgo la “Carovana Peace At Work” delle Acli nazionali terminando così un percorso, che ha permesso di toccare 78 tappe, tra cui anche Cuneo, il 18 novembre scorso; incontrare oltre 500 testimoni; coinvolgere più di 250 istituzioni civili e religiose; raggiungere oltre 8.000 persone e percorrere 15.000 chilometri.

La delegazione ha consegnato il “Manifesto Peace at Work – Per un’Europa di pace” al Parlamento europeo; tale consegna ha rappresentato il punto di arrivo di un viaggio durato 100 giorni che ha raccolto il lavoro silenzioso e quotidiano di chi costruisce pace nelle scuole e nelle fabbriche, negli ospedali e nei cantieri, nei servizi, nello sport, nella cultura e nelle comunità. Da questo patrimonio di esperienze è nato un appello chiaro rivolto all’Europa: riconoscere e sostenere il contributo di chi, ogni giorno, fa della pace un lavoro concreto.

Al centro del Manifesto vi sono sette proposte politiche precise, elaborate a partire dalle storie e dai territori visitati. Le ACLI chiedono anzitutto che l’Unione Europea torni a esercitare un ruolo guida nella diplomazia multilaterale attraverso una nuova Conferenza di Pace sul modello di Helsinki, per ricostruire dialogo, sicurezza cooperativa e legalità internazionale. Si propone inoltre di porre il lavoro dignitoso come primo strumento geopolitico dell’Unione attraverso un’Agenda Europea del lavoro che promuova qualità, sicurezza, dignità e protezione sociale.

Il Manifesto chiede poi di riconoscere e diffondere le Case della Pace, luoghi comunitari dedicati alla mediazione, al dialogo e alla formazione alla nonviolenza, già presenti in molte realtà locali e oggi bisognosi di un sostegno europeo coordinato.

Le ACLI avanzano anche la proposta di istituire Corpi Civili di Pace europei, forze civili formate per la prevenzione dei conflitti, la ricostruzione sociale e la diplomazia popolare.

Insieme a queste misure, il documento sollecita l’istituzione di un Commissario europeo per la Pace, responsabile della diplomazia preventiva, della cooperazione internazionale, dei diritti umani e della trasparenza nelle filiere degli armamenti; contestualmente si chiede agli Stati membri di valutare l’istituzione di Ministeri per la Pace e agli enti locali la creazione di specifici Assessorati dedicati.

Un altro punto cruciale è la richiesta di garantire piena trasparenza sul commercio delle armi, ispirandosi al modello della legge italiana 185/1990, per consentire ai parlamenti nazionali ed europeo un controllo effettivo sulla coerenza delle esportazioni e dei transiti con i principi di pace e diritti umani.

Infine, la settima proposta riguarda la creazione di Corridoi Lavorativi Europei, percorsi regolari e sicuri per l’ingresso lavorativo accompagnati da formazione nei Paesi d’origine, così da trasformare la mobilità umana in occasione di sviluppo, dialogo e crescita sociale, riducendo i conflitti generati da precarietà e irregolarità.

“Queste sette proposte non sono un’agenda teorica, ma l’espressione politica dell’Italia che abbiamo incontrato: un’Italia che esiste, resiste e costruisce; che affronta i conflitti senza violenza; che difende la dignità delle persone e tiene insieme responsabilità e diritti. – ha detto il Presidente nazionale Emiliano Manfredonia durante la presentazione del Manifesto al Parlamento europeo di Strasburgo –. Il Manifesto chiede all’Europa di ascoltare questo Paese reale e di tornare a investire nella pace con maggiore efficacia e con la stessa determinazione con cui oggi investe nella difesa armata”.

“Non possiamo considerare inevitabile un futuro di guerra. Possiamo e dobbiamo costruire un futuro di pace. - ha aggiunto il Vicepresidente nazionale, Pierangelo Milesi – Le ACLI consegnano oggi alle istituzioni europee questo appello affinché la pace diventi il criterio che orienta le scelte economiche, sociali e internazionali dell’Unione, restituendo al progetto europeo la sua vocazione originaria”.



