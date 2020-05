Agriturismo, l'appello di Coldiretti: "Equipariamoli agli alberghi per il pernottamento di chi può spostarsi"

Nell’ambito del Piano di sostegno all’economia “Riparti Piemonte”, la Regione ha previsto un bonus a fondo perduto per sostenere la ripartenza delle attività chiuse per contenere la pandemia, di cui potranno beneficiare anche gli agriturismi.

“Sicuramente un aiuto a ripartire per un comparto, come quello agrituristico, che ha subìto forti perdite, con punte del 100%. Alcuni dei nostri agriturismi Campagna Amica non sono rimasti fermi, ma sono andati incontro alla clientela preparando e consegnando a domicilio i pasti: un modo per portare piatti cucinati con prodotti freschi e di qualità direttamente sulle tavole dei cuneesi nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a tutela del Made in Cuneo, del territorio, dell’economia e del lavoro” dichiara Giuseppe Buttieri, Presidente degli Agriturismi di Campagna Amica Cuneo.