Vezza d’Alba, scontro tra due auto lungo la Strada Regionale 29

Non ha avuto fortunatamente conseguenze per i conducenti alla guida delle due utilitarie coinvolte lo scontro registratosi intorno alle ore 11.20 di oggi, mercoledì 6 maggio, lungo la Strada Regionale 29 per Torino, nei pressi del distributore di benzina che precede di poche centinaia di metri l’abitato di Borbore di Vezza d’Alba.



Per ragioni in corso di accertamento – tra le ipotesi al vaglio quella di una possibile mancata precedenza –, i due mezzi sono andati a scontrarsi all’incrocio tra la stessa strada regionale e la strada comunale che conduce in frazione Socco.



In conseguenza dell’urto una delle auto ha terminato la propria corsa fuori dalla carreggiata, senza fortunatamente causare alla persona alla guida traumi tali da richiedere l’intervento di sanitari.



Sul posto è intervenuta una pattuglia di Carabinieri per i rilievi del caso e la regolazione della circolazione, la cui intensità è incrementata da inizio settimana in conseguenza dell’allentamento del lockdown deciso dalle autorità.