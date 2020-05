I sindacati chiedono attenzione sulle norme "Covid" nel distretto agricolo saluzzese: "Si attivi un comitato territoriale"

Chiedono l'attivazione di un comitato territoriale relativo alle norme "Covid 19" nel comparto ortofrutticolo saluzzese i sindacati di Cgil, Cisl e Uil.



"Sta prendendo avvio la campagna di raccolta della frutta nel distretto agricolo saluzzese - si legge in una nota unitaria - Saranno impegnate diverse migliaia di persone per le quali andranno definite le misure igienico sanitarie da attuare per lavorare in sicurezza nel rispetto della salute dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle comunità locali ospitanti."



"CGIL CISL UIL della provincia di Cuneo - spiegano - hanno chiesto la costituzione urgente del comitato territoriale previsto dal Protocollo nazionale del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile e allegato al DPCM del 26 aprile inerente le iniziative da assumere per il contrasto della diffusione del COVID19, al fine di affrontare in modo concreto e efficace il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’alloggiamento dei lavoratori stagionali, del trasporto dei lavoratori verso e infra il territorio saluzzese."



"Per tali ragioni - si specifica - in applicazione di quanto previsto dal citato Protocollo, CGIL – CISL - UIL hanno chiesto che il costituendo comitato territoriale veda il pieno coinvolgimento, unitamente alle Parti sociali, di tutte le Istituzioni pubbliche e della Autorità sanitarie che a vario titolo sono impegnate nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19: Regione Piemonte, Unità di crisi Regione Piemonte, Prefetto di Cuneo, Provincia di Cuneo, ASL CN1, Comuni del territorio saluzzese, Ispettorato del Lavoro."



"Naturalmente le risposte che urgentemente sta attendo il territorio saluzzese dovranno essere riprese e rilanciate per tutto il territorio provinciale al fine di dare tutela e garanzia a tutto il mondo produttivo agricolo cuneese. - concludono - Certe che prevarrà il senso di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti e la necessità di giungere in tempi rapidi a un confronto proficuo e risolutivo, CGIL – CISL - UIL auspicano che il comitato territoriale venga costituito e inizi a operare nella settimana in corso."