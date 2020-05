La Garelli Automobili riapre in totale sicurezza e propone la sanificazione ad ozono

La Garelli Automobili, punto di riferimento in provincia di Cuneo da più di 38 anni in qualità di concessionaria ufficiale Suzuki e officina autorizzata e operante da oltre 50 anni nel mercato delle vetture usate (in particolare 4x4), ha riaperto regolarmente le sue sedi dallo scorso 4 maggio, come previsto da Decreto ministeriale.

I titolari, Flavio, Pierluigi e Alessia, affiancati dai loro collaboratori, sono pronti ad accogliervi nei loro punti vendita di Borgo San Dalmazzo, Mondovì e Saluzzo nel rispetto totale delle norme di sicurezza.

Tutti gli ambienti sono stati correttamente sanificati e attrezzati per far fronte all’emergenza.

Per agevolare le visite negli show room è attivo il servizio su appuntamento, per evitare assembramenti, ma soprattutto per essere seguiti al meglio.

A tal proposito sono attivi i numeri telefonici 0171261609 (numero unico per appuntamenti Show room e officina a Borgo San Dalmazzo), 017446106 (Show room Mondovì) e 0175249109 (Show room Saluzzo).

Si possono effettuare in tutta sicurezza anche i TEST DRIVE, con un consulente seduto sui sedili posteriori oppure da soli in auto seguendo la vettura del venditore che la precede.

Inoltre, per adeguarsi alle disposizioni dettate dall’emergenza, l’azienda ha attivato diversi servizi molto utili in questo periodo.

Le vetture dei clienti vengono igienizzate prima di entrare in officina e prima della loro riconsegna con appositi prodotti nebulizzati all’interno dell’abitacolo.

Ma il servizio più efficace è l’OZONIZZAZIONE totale della vettura, una sanificazione professionale offerta a basso costo, che viene proposta a tutti i clienti ma anche alle ditte che utilizzano veicoli aziendali e a chiunque voglia sanificare la propria auto per ridurre al minimo i rischi di contagio.

Per scoprire di più sulle misure e sui servizi che vengono attuati dalla Garelli Automobili per affrontare la fase 2 in totale sicurezza, è possibile visionare il breve video, disponibile sulla pagina Facebook Garelli Automobili srl – Suzuki e su YouTube.