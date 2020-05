Coronavirus: misure e sconti dell’amministrazione di Verzuolo per cittadini e imprese

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Verzuolo nell’esame della situazione di crisi causata dal Coronavirus.

Insieme agli uffici comunali è impegnata in verifiche e studi per mettere a punto interventi in grado dare sollievo a cittadini ed imprese grazie a risorse liberate per l’emergenza. Le scelte saranno sottoposte al giudizio del prossimo Consiglio comunale.

Cinque i temi in valutazione. Per attività commerciali che affittano locali di proprietà comunale sono al vaglio sconti per il periodo di chiusura.

Per quelle che allestivano dehors come bar e pasticcerie misure e sconti che facilitino e consentano allargamenti semplificandone la procedura.

Per tutto il settore imprese l’Amministrazione comunale sta verificando la possibilità di alleggerire il costo della Tari (rifiuti) agli interessanti che presenteranno specifica richiesta.

È all’esame anche la possibilità di non operare aumenti sull’Imu (sul 2020) sia a favore delle imprese che dei cittadini.

Inoltre, da quando il Ministro alla Pubblica Istruzione ha comunicato la non riapertura delle scuole, l’Amministrazione comunale si sta confrontando con la ditta che ha in appalto il trasporto scolastico di Elementari e Medie per verificare la possibilità di rimborsare le famiglie i cui bambini non hanno usufruito del servizio in questi mesi. Al vaglio anche la riorganizzazione di tutti gli altri servizi erogati dall’Amministrazione comunale ai cittadini.

Infine, l’Amministrazione, insieme al BIM, sta predisponendo gli interventi per la sistemazione dei sentieri e delle aree collinari.