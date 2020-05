Valle Stura: continua il servizio di supporto psicologico organizzato dall'Unione Montana

L'Unione Montana Valle Stura ha stretto una convenzione l'associazione “Psicologi per i Popoli Piemonte Odv” per offrire un supporto agli abitanti della Valle in questo periodo di emergenza. L’Associazione è un’organizzazione di volontariato che dal 2007 si occupa di emergenze ed è composta da psicologi e psicoterapeuti, esperti in emergenze a carattere locale e in maxiemergenze.

L’associazione opera nel settore della Protezione Civile e dell’assistenza umanitaria secondo il Modello Psicosociale.Dal 21 aprile è stato attivato un servizio di ascolto telefonico gratuito per l'emergenza Covid 19. Il servizio, rivolto a tutti gli abitanti della valle Stura, non vuole sostituirsi ai percorsi di presa in carico terapeutica dell'Asl e degli studi privati, ma vuole essere un'opportunità di ascolto ulteriore in questo momento così delicato.Per afferire al servizio e prendere un appuntamento si può chiamare il numero 3663138715 o inviare una mail a pxpvallestura@gmail.com. Verrà fissato un appuntamento telefonico concordando giorno ed ora con le psicologhe che se ne occupano: la D.ssa Valentina Colombo e la D.ssa Ernestina Fiore.

Sempre nella cornice del servizio gratuito, giovedì 14 maggio alle ore 21 si propone una serata su piattaforma meet per i genitori dei bambini e dei ragazzi della Valle che hanno piacere di partecipare. In questa occasione le psicologhe responsabili del progetto risponderanno alle domande dei genitori, poste precedentemente in forma anonima o durante la serata stessa, sulle tematiche emerse inerenti alla relazione genitori/ figli e alle difficoltà in conseguenza alla quarantena e alla modificazione delle abitudini quotidiane. Sarà comunque possibile porre domande e interagire con le psicologhe anche durante la serata. Il link per il collegamento è https://meet.google.com/agc-pqow-rge