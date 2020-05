Maltempo, allagamenti a Saluzzo: vari interventi dei Vigili del Fuoco in città

Diversi allagamenti si stanno verificando in queste ore a causa del maltempo nel Saluzzese, in particolare in città dove in un'ora sono caduti 31.6 mm d'acqua.

In particolare verso le 16.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Saluzzo, insieme a due squadre dei Volontari di Savigliano e dei volontari di Venasca, è intervenuta in via Bodoni, via Lagnasco e via Cavalieri di Vittorio Veneto.

Altri allagamenti si sono verificati in città, in zona borgo Maria Ausiliatrice e in corso Piemonte come segnalato in un video del sindaco Mauro Calderoni.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.