Bra, mezzo secolo d’amore per Simone Garrone e Vilma Operti, a prova di lockdown

50 anni passati insieme, nella buona e nella cattiva sorte. Amarsi come Simone Garrone e Vilma Operti è una rarità in questi tempi dove fa notizia il boom di separazioni provocato dal lockdown per Coronavirus.



È guardarsi negli occhi e cercarsi oggi più di ieri, è accettare tutto ciò che è stato, sarà o non sarà! A festeggiare le nozze d’oro della coppia braidese, c’era la famiglia che si è riunita al gran completo domenica 17 maggio.



Mezzo secolo d’amore celebrato tra fette di torta, brindisi e gli auguri dei nipoti Andrea, Aurora e Alice, oltre alle felicitazioni della figlia Roberta e del genero Fabrizio. Un modo antico e sempre nuovo per celebrare un sentimento reso grande dai piccoli gesti di ogni giorno.



Una bella lezione di vita a tutti noi!