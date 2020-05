Tir carico di bottiglie esce di strada a Vinadio: immagini e video del recupero del mezzo

Camion fuori strada, ieri 25 maggio, presso le fonti di Sant’Anna di Vinadio sulla statale che conduce al Colle della Maddalena in frazione Roviera.

Il mezzo con rimorchio, carico di bottiglie d'acqua, appena uscito dallo stabilimento è uscito fuori strada, ribaltandosi nella scarpata e perdendo centinaia di bottiglie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, che hanno estricato il conducente del mezzo, rimasto incastrato nella cabina del mezzo pesante.

E' stato necessario l'intervento di una seconda gru, per riportare il mezzo sulla sede stradale e consentire al carro attrezzi per mezzi pesanti (della ditta Autosoccorso Costamagna di Cuneo) di portarlo via, liberando e quindi riaprendo la strada alla circolazione, rimasta interrotta per circa due ore.